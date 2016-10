Narva-Jõesuu hakkab inimesi Narva poodi sõidutama

6. oktoober 2016

Narva-Jõesuu ainus suurem Maxima kauplus, mis eelmisel nädalal suleti, avatakse pärast remonti taas alles detsembris. Seni aga pakuvad kohalikud võimud inimestele võimalust kaks korda nädalas tasuta Narvas kauba järel käia.

OÜ Maxima Eesti kommunikatsioonijuht Katja Ljubobratets andis teada, et Põhjarannikus avaldatud info nende ainsa kaupluse sulgemise kohta Narva-Jõesuus ei ole päris tõene: kauplus suleti remonditööde ajaks vaid kaheks ja pooleks kuuks − 20. detsembrini.

Kauplus asendatakse hommikuse bussiga

Ljubobratets märkis, et Narva-Jõesuu Maximat uuendatakse üheksa aasta jooksul esimest korda: kuurortlinna Maxima avati 2007. aasta 20. veebruaril nõukogudeaegses kaubandushoones.

“Selleks, et Narva-Jõesuu elanikud ja külalised saaksid oma oste teha nüüdisaegses kaupluses, mille kaubavalik ja interjöör vastavad igati ostjate ootustele, võtsime ette põhjaliku remondi. Remonditööde ajal kutsume linlasi üles oma ostude sooritamiseks külastama meie jaeketi Narva, Sillamäe, Jõhvi või Kohtla-Järve kauplusi,” ütles Maxima Eesti kinnisvara arendamise ja ehituse juhtimise direktor Ülar Hallikivi.

Samuti anti teada, et remonditööde maksumus ulatub 500 000 euroni. Valdav osa 21st uuenduskuuri läbiva kaupluse töötajast jätkab vahepealsel ajal tööd jaeketi teistes kauplustes.

Remonditööde ajaks paneb Narva-Jõesuu linnavalitsus Narva-Jõesuu ja Narva vahele käima bussi, mis viib soovijad Narva Fama kaubanduskeskuse juurde.

“Loodame, et tänu võimalusele tasuta Narva ja tagasi sõita saavad linnaelanikud mugavalt kõik oma vajalikud ostud sooritada. Teisipäeviti ja reedeti sõidab buss Narva-Jõesuust välja kell 8.30 ning suundub Narvast tagasi kell 11.30,” ütles Narva-Jõesuu linnapea Iraida Tšubenko.

Linlased on mures

Peale suletud Maxima kaupluse on Narva-Jõesuus veel vaid üks väike poeke − Sepa tänaval asuv Kuldne Kala −, kus pakutakse esmatarbekaupu. Ent kohaliku pensionäri Valentina sõnul ei ole sealne sortiment kuigi suur, ruum aga on väike ja müüjaid vähe. “Ja hinnad on tunduvalt kõrgemad.”

“See on suur probleem,” ütles Valentina 2830 elanikuga linnas kujunenud olukorra kohta. “Meil siin on väga palju vanureid, kes liiguvad ringi tugiraamide ja keppidega või ei kõnni üldse. Kuidas nad Narva sõidavad, kui neil miski meie väikeses kaupluses saamata jääb?”

Valentina usub, et selles väikeses kaupluses hakkab nüüd käima väga palju ostjaid ning kaubad hakkavad seal väga ruttu otsa saama. Seda kardavad ka teised kohalikud elanikud.

“Läheb mööda veel kaks-kolm päeva ning inimeste varud saavad otsa,” arutles Valentina, lisades, et nägi isiklikult, kuidas inimesed enne kaupluse sulgemist toiduaineid kokku ostsid. “Üks mutike ütles mulle, et on juba isegi leiba kuivatanud. Kujutate ette, millistesse tingimustesse meid seatud on!? Võib-olla asi siiski veel laheneb ja midagi võetakse ette, kuid esialgu on paljud paanikas.”