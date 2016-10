Põhjarannik teisipäeval, 4. oktoobril

4. oktoober 2016

* Virumaa kolledž muutus reede õhtul toimunud teadlaste ööl korraks kohalikuks maailmapilti avardavaks AHHAA keskuseks. Kolledži arendusdirektor Mare Roosileht ütleb, et peamine seatud eesmärk − pakkuda midagi kõige nõudlikumale publikule, 13-15aastastele − sai täidetud. Kõige populaarsemaks osutusid valguse juhtimise töötuba ning roboti programmeerimine − Virumaa kolledžil on oma humanoidrobot Nao.

* Korruptsioonikuritegudes süüdimõistva kohtuotsuse tõttu oli Kohtla-Järve linnavalitsus sunnitud lõpetama 2011. aastal sõlmitud käsunduslepingu endise abilinnapea Jüri Kolloga, kes osutas eraisikuna linnale mitmesuguseid teenuseid, mis puudutasid peamiselt päästeametilt saadud ettekirjutusi. Et Kollo ei olnud vormistatud linnavalitsuse ametnikuks, sai ta kuni süüdimõistva otsuseni kuuluda ka linnavolikogusse.

* Kohtla-Järvel pool sajandit vana linnaujula on kavas lammutada. Läbi viidud ekspertiis näitas, et uue ehitamine on odavam kui vana renoveerimine. Spordikeskuse juht Juri Blinov rääkis, et nii palju kui võimalik, tehti möödunud aastatel mitmesuguseid remonditöid ning vahetati välja katus, kuid üldkokkuvõttes on hoone ikkagi juba ajast ja arust.

* Arvamusküljel kirjutab kohalik soojatootja VKG Soojus tegevjuht Aleksandr Šablinski, et Kohtla-Järve on keskmisest madalamale kaugküttehinnale vaatamata ainus linn Eestis, kus niipaljud ühistud on hädas arvete tasumisega. Ta kutsub linnavõime üles linna elamumajandusega aktiivsemalt tegelema ja oma elanikke abistama.