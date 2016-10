Elanike jahi uus tase

3. oktoober 2016

“Kõik metsaloomad teadsid ammu juba, et varsti tuleb inimjahiluba. Nüüd õige aeg on valmis seada lõksud, ka küüned, hambad ja need teised nõksud.” Nii laulsid Kukerpillid oma igihaljas hitis “Inimjaht”.

Metsloomade inimjaht jäägu vaid laulusõnadesse. Kuid elanike jaht eri omavalitsuste poolt on kestnud juba aastaid ja sealgi on kasutusel kõikvõimalikud lõksud ja nõksud. Pealinn Tallinn tõmbas ülejäänud Eesti maksumaksjatest hõredamaks tasuta ühistranspordiga. Võru meelitas 1000eurose loosiauhinnaga. Igasugu reise, kinkekaarte, kodutehnikat ja muid vidinaid on lõksudesse seadnud mitmed teisedki omavalitsused.

Kavandatav Vaivara ja Narva-Jõesuu ühisvald on aga selles konkurentsis seadmas latti enneolematutesse kõrgustesse. Sel aastal end sealseks elanikuks registreerijate vahel läheb loosi uhiuus maastur, mille hinnatase algab 40 000 eurost.

Aga mis sa hädaga teed, kui seadusesse on kirjutatud, et tulevases omavalitsuses peab olema vähemalt 5000 elanikku ja mõned sajad jäävad puudu. Ühe maasturi loovutamine tulevasele maksumaksjale on praeguste vallajuhtide hinnangul oluliselt väiksem kaotus kui sundkorras Narva linna võimu alla minek.

Päris põnev, kuidas selline meepott töötab. Samas juhib see kampaania tähelepanu haldusreformi jäikusele.

Satiiriliselt mõeldes võiks järgmisena avada elanike börsi, kus need omavalitsused, kus elanikke on piisavalt, saaksid raha eest laenata elanikke neile omavalitsustele, kus neid puudu on. Loomulikult vabatahtlikkuse alusel ja inimene ise peaks ka sellisest tähtajalisest laenulepingust midagi head võitma.

Jalgpalliklubid ju ostavad, müüvad ja laenavad üksteisele pidevalt mängijaid ja kõik osapooled on rahul. Asi see omavalitsuste vahel kokku leppida pole. Tekiks ka uus amet − elanike agent, kes aitaks hädasolevatel omavalitsustel leida tublisid elanikke ja skoorivaid maksumaksjaid.