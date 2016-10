Kirikumaketid tõid Narva muuseumile auhinnalise koha

3. oktoober 2016

Narva muuseumi väljapanek “Vana Narva kirikud” pälvis Eesti muuseumide festivalil peetud näituste võistlusel teise koha.

“Vana Narva kirikud” tuletab meelde aega, kui Narvas ja Ivangorodis kokku oli 16 kirikut, neist 11 õigeusu, 4 luteri ja 1 katoliku kirik. Teine maailmasõda tegi oma töö ning praegu on seis selline, et Narvas on neid kaks ja Ivangorodis neli.

Narva muuseumi väljapanekus on 19 kiriku maketti. Nende autor on Fjodor Šantsõn, keda tuntakse üle Eesti kui Narva maketimeistrit: ta on sõjaeelse Narva oma kätega makettidena üles ehitanud.

Need maketid, mis näitusel väljas, pärinevad ajast, mil Šantsõn polnud hakanud veel barokkpärlina tuntud Narvast vähendatud koopiat tegema. Näituse tööde hulgas on ka tema kaks esimest maketti Narvast: Aleksandri kirik ja Issanda ülestõusmise peakirik.

Narva muuseumi ürituste ja näituste kuraator Anna Judina ütles, et auhinnalise koha tõi neile meeskonnatöö. Väljapaneku kujundas Nikolai Kobzev ning idee autor on Narva muuseumi teadusjuht Ivo Posti. “Aga meil veab, et meie linnas on selline maketimeister nagu Fjodor Šantsõn,” tõdes ta.

Auhinnalise koha väärilist näitust saab kaeda muuseumi kunstigalerii suures saalis 9. oktoobrini.

Festivalil anti välja kaks teist kohta. Narva muuseumi kõrval pälvis selle Eesti rahva muuseumi postimuuseumi näitus “Tossutäkuga mööda Eestimaad”.

Esikoht läks Eesti teatri- ja Tartu ülikooli loodusmuuseumi ühisnäitusele “Hingab ja heliseb”. (PR)