Vaivara ja Narva-Jõesuu meelitavad elanikke kalli maasturiga

3. oktoober 2016

Vaivara vald peab edukalt liitumisläbirääkimisi kuurortlinna Narva-Jõesuuga, ent juhul kui nad nõutavat 5000 püsielanikku kokku ei saa, siis peaks inimesi end sisse kirjutama meelitama kallihinnaline loteriiauhind − Toyota Land Cruiser. Aga kui sekkuma peaks teinegi naaber − Narva −, võivad läbirääkimised sootuks nurjuda.

Uudis selle kohta, et uute elanike leidmiseks kavatsetakse korraldada loterii, mille auhinnaks kallis maastur, tegi 29. septembril Narva-Jõesuus toimunud rahvakoosolekust osavõtnutele nalja. Inimesed olid tulnud nõudma, et kuurortlinna võimud alustaksid lõpuks ühinemisläbirääkimisi ka Narvaga, mitte ainult Vaivara vallaga, kellega minimaalset nõutavat elanike arvu nagunii kokku ei saada ja kellega ühinemisest mingit tulu samuti ei tõusvat.

Vaivara vallavanem Veikko Luhalaid rääkis hiljem Põhjarannikule, et idee loosimise abil uusi elanikke ligi meelitada sündis neil, mitte Narva-Jõesuu linnal. “Linnapea Iraida Tšubenko nõustus koos meiega selles kampaanias osalema, kuid mitte finantsiliselt, see tähendab, et maksame meie.”

Vau-efekt

Jaemüügis ulatub Toyota Land Cruiseri minimaalne hind üle 38 000 euro. Miks valiti nii kallis auto?

Luhalaid ütles, et esiteks avab Toyota Elke Grupi näol ilmselt juba novembris Ida-Virumaal − just nimelt Vaivara vallas − oma esimese keskuse ning seetõttu ei teeks reklaam neile paha. Teiseks, mis puudutab Land Cruiserit, siis vallas mõeldi alguses välja panna viis odavamat masinat − nt Yarist −, kuid hiljem otsustati siiski maasturi kasuks, et vau-efekti esile kutsuda.

“Mõni suurärimees, kellelt me edaspidi suurt tulumaksu saaksime, ei taha Yarise poole võib-olla vaadatagi, Land Cruiser aga suudab ehk panna teda loteriis osalema,” selgitas vallavanem. “Meile oleks kasulikum, kui end kirjutaksid sisse jõukad inimesed.”

Loterii kuulutatakse välja kohe pärast seda, kui valla lisaeelarve oktoobris heaks kiidetakse. Loosimise tingimusi ei ole veel konkreetselt sõnastatud ning need on olemas esialgu vaid üldise ideena, millega on nõus ka kohalikud juhid. Kuid veel on formaalsustega tegelemiseks aega, kuna loteriist võtavad osa need osalevate omavalitsuste elanikud, kes on kantud registrisse 2017. aasta alguse seisuga.

Vaktsiin seaduse vastu

Nagu Põhjarannik juba varem kirjutanud on, ei meeldi haldusreformi seaduse mõningad punktid Luhalaiule kohe sugugi ning Vaivara vald osaleb ka kohtuvaidluses, selgitamaks, kas nimetatud seadus vastab põhiseadusele või mitte. Vallavanem nimetas loteriid vaktsiiniks riigi vastuvõetud otsuse vastu piirata omavalitsuste minimaalset elanike arvu 5000ga.

“Kui me riigikohtus viie tuhande elaniku küsimuses kaotame, siis on meie järgmine samm loterii. Kui arvestada koos Narva-Jõesuu, Viivikonna ja Sirgalaga [need kaks Kohtla-Järvest eraldatud rajooni lähevad tõenäoliselt samuti üle Vaivara vallale − I.S.], jääb meil puudu 200-300 inimest. See-eest on palju inimesi, kellel on kas meie juures või Narva-Jõesuus maja või korter, kuid kes elavad Narvas, Sillamäel, Kohtla-Järvel, Jõhvis, Tallinnas ja isegi Rootsis. Me paneme neile ette tuua oma tulumaks meie juurde üle, meie aga korraldame neile vastutasuks loterii,” selgitas Luhalaid.

Tema ja ta kolleegid vallavalitsusest on juba kokku arvutanud, et loosiauhinnaks pakutavat masinat ei tule soetada kohalike maksumaksjate raha eest, vaid selle võib muretseda riigi rahaga, mis saadakse hüvitisena omavalitsuste vabatahtliku ühinemise eest. Kusjuures vald loodab, et valitsus lubab erandkorras liituda isegi vajalikku elanike arvu kokku saamata − sellisel juhul on ka hüvitis väiksem, kuid sellestki peaks kalli loosiauhinna soetamiseks piisama.

Omavalitsuse nimeks saab…

Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna läbirääkimised on täies hoos. Järgmisel nädalal näeb ilmavalgust liitumislepingu projekt, mis seejärel saadetakse mõlema omavalitsuse volikogusse. Pärast esimest lugemist annavad saadikud projekti arutada elanikele, kes võivad samuti muudatusettepanekuid teha. Seejärel on kavas korraldada referendum ning leping lõplikult ära vormistada.

Veikko Luhalaid oletas, et kuna Vaivara vald on rikkam ja ka sotsiaalsete hüvedega on seal asjalood paremad, siis liitumisel suhteliselt vaese Narva-Jõesuuga võivad vaivaralased milleski kaotada, linlased aga võita.

Peale selle võib valulikuks osutuda loodava omavalitsuse nime küsimus, nagu see on praegu Kiviõli, Sonda ja Lüganuse puhul. Ent Luhalaiu sõnul on Vaivara vald nõus edaspidi kandma Narva-Jõesuu nime − see on tuntud nii Eestis kui Venemaal. Ning kuna rahvasaadikuid ja elanikkegi on Narva-Jõesuus rohkem, siis on väga tõenäoline, et sinna tuleb ka halduskeskus.

“Et nende tobedate küsimuste pärast kogu protsessi mitte seisma panna, oleme me nõus sellega, et linnavalitsus tuleb Narva-Jõesuusse ja nimigi saab olema nende oma, kui vaid Vaivara elanikud sellest samuti mingit tulu saavad,” täpsustas Luhalaid.

Narva-vastane ultimaatum

Ent kõik saab olema tunduvalt keerulisem, kui Narva-Jõesuu võimud otsustavad linlaste tugeva surve all alustada läbirääkimisi ka Narvaga. “Meie lahkume siis kohe,” oli Luhalaid kategooriline, ehkki ta peab täiesti normaalseks seda, kui võimud oma sisemisi poliitilisi huve arvesse võtavad.

Vaivara valla võimud laotasid kirdepoolsed omavalitsused otsekui malendid mõtteliselt malelauale, mõeldes ette kõik käigud ja nende võimalikud tagajärjed. Kui Narva-Jõesuu alustab läbirääkimisi Narvaga, kellega Vaivara vald pehmelt öeldes sõprust ei pea, siis on Vaivaral vallavanema sõnul kasulikum alustada kohe läbirääkimisi lääne suunas − Toilaga. Või siis ka Illuka vallaga.

“Kui me ühineme Toila vallaga, siis on valitsusel valida, kas liita ka Narva-Jõesuu meiega või Narvaga; meid siis Narvaga enam kokku ei panda. Aga kui Narva-Jõesuu liidetakse sunniviisil, siis hüvitist ei saa, see tähendab, et nad kaotavad. Juba esimesel linna istungil ütlesin ma neile, et kui te võtate meie liitumisettepaneku vastu, siis meie ultimaatum on: ilma Narvata. Me peame end Narva vastu vaktsineerima,” selgitas Luhalaid.