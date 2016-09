Mäetagusel asuv taies jõudis Ameerika kunstiajakirja väljavalitute hulka

1. oktoober 2016

Rahvusvaheliselt mõjukas Ameerika kunstiajakiri Coda Magazine avaldas 25 maailmas hetkel kõige innovaatilisemat, ahaaefekti tekitavat tööd, nende hulgas Mäetaguse teenindusmajas asuva taiese.

Taiesed Coda Magazine`i septembrikuu numbri tarvis, mille teema oli “Kunst + Tehnoloogia”, valiti välja konkursiga, kuhu laekus kümneid tuhandeid töid.

Valguskunsti pioneer

Mäetaguse vallavalitsuse tellimusel 2013. aastal valminud töö “Golden Gate meets Golden Gateway” autor on eestlane Mery Crystal Ra, kodanikunimega Meeli Kõiva, keda peetakse üheks valguskunsti juhtivaks pioneeriks maailmas.

Kunstnik lõi teenindushoonesse, mille arhitekt on Jüri Siim, klaasimaalidest ja videoinstallatsioonidest koosneva kunsti ning tehnoloogiat ühendava terviklahenduse. Mäetagusele kui põlevkivivallale iseloomulikult on keskne objekt süvend, kus näeb põlevkivikihindit, mida ilmestab kunstniku loodud valgusemäng LED-valgustuse abil.

Innovaatilisi tippteoseid tutvustav ajakiri Coda Magazine koondab kunstimaailma kõige mõtteprovokatiivsemaid kunstnikke.

Mery Crystal Ra alustas oma valgus- ja klaasikunstialaseid katsetusi professor Maie-Ann Rauni juhendamisel Eesti kunstiakadeemias juba 1982. aastal, kaitstes edukalt diplomitööd, teemaks kvartsklaasist struktuurid liikuva laserjoonega. Hiljem leidis teos koha Tallinna teletorni tipus, restorani fuajees.

Mida inimesed arvavad?

2015. aastal valiti Mery Crystal Ra ülemaailmse konkursiga kolme kunstniku sekka, kes esinesid ettekandega UNESCO korraldatud rahvusvahelise valgusaasta lõpuüritusel Mehhikos, kus ta astus üles ka interaktiivse valgusnäitusega “Light For the PEACE”.

Ta on loonud Euroopas ja Ameerikas üle 40 monumentaalteose ning võitnud seal mitmeid konkursse.

4. oktoobrini on ühte Mery Crystal Ra valgusnäitust − “Parasite Beach” − võimalik vaadata Eesti kaevandusmuuseumis Kohtla-Nõmmel.

Kuidas suhtuvad Ameerika kunstiajakirja esile tõstetud taiesesse Mäetaguse elanikud?

Rohkem kunsti avalikesse kohtadesse

Mäetaguse teenindusmajas liigub rahvast päev läbi. Seal asuvad nii toidupood kui valla kommunaalasutus, nii hambaarst, perearst kui juuksur.

Jõhvis elav Valeri, kes töötab ehitajana praegu Mäetaguse objektil, heidab lõunapausi ajal poest läbi astudes pilgu peale ka kõrgelt hinnatud taiesele − Põhjaranniku palvel. “Kas see on maja vundament, mis siit paistab?” uurib ta huviga klaasi all paiknevat süvendit põrandas, mis on selle taiese kõige silmatorkavam objekt. “Igal juhul on see huvitav ja uudne. Ma ei ole midagi sellist varem näinud.”

See meeldib ka Mäetaguse vallas elavale Stepanile, kel on samuti lõuna ajal poodi asja. “Kogu valgustus küll praegu ei põle, aga ikka on huvitav.”

Praegu on kogu taies säästurežiimil, sest selle tehnoloogilise külje igapäevane kasutamine oleks vallavalitsuse sõnul kulukas.

“Kas siia peale tohib astuda?” ei kiirusta Mäetagusel tööl olevad jõhvilased Oleg ja Erik oma jalga klaaspõrandale esialgu tõstma.

Mõlemad mehed leiavad, et töö on huvitav. Oleg oleks siiski eelistanud kivikihindite juures näha tavalisi puuoksi, mitte pulgakujulisi LED-valgusteid. “Siis oleks lahendus olnud looduslikum. Praegu näeb see ausalt öeldes välja nagu pooleliolev ehitis, kuhu on mingid pulgad sisse unustatud.”

Mäetagusel elav abielupaar Risto ja Aliis kiidab Mery Crystal Ra omapärase töö heaks. “Ka mina kartsin alguses siia peale astuda,” meenutas Aliis naerusuiselt. “Teist sellist põrandat pole kusagil,” tõdes Risto. Nad mõlemad on seda meelt, et kunsti võiks avalikes kohtades rohkem olla. “Ja neid kohti, kus tahaks samuti mõnd kunstiteost näha, on palju.”