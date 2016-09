Karvutuks jäänud koer Kiviõlis saab ravi

30. september 2016

Farmaxi Kohtla-Järve kliiniku veterinaararst Hagbard Räis võttis Kiviõlis peremehe hooletuse tõttu kärntõves pikka aega piinelnud koera ravimise enda peale.

Räis ütles, et koera olukord on juba pärast esimest ravidoosi parem.

Efektiivne ravi

“Ravi on olnud efektiivne: juba kolmandal päeval pärast manustamist lõpetas ta enda kratsimise,” sõnas Räis, kes käis eile koera taas kord vaatamas ning määras talle uue ravidoosi. “Ilmselt tuleb teha veel kolmaski.”

Räisi sõnul hoiab peremees koera praegu toas. “Koer on aktiivne, jookseb toas ringi,” märkis ta.

Arsti sõnul oli peremees hakanud koera ravima omal käel, kuid tulemusteta, sest rohi, mida ta kasutas, on mõeldud haavandite raviks, kärntõve vastu see ei aita.

Lisaks kärntõvele on koeral põletikulised pindmised haavandid, mis on ilmselt tekkinud õues betooni peal lamamisest, ning ta on alatoitumuses.

Koer peab kosuma

Räis jõudis abivajava koera juurde Ida-Virumaa veterinaarkeskuse juhataja Helgi Tepperi palvel.

Haiguse tagajärjel karvutuks jäänud koera oli hoitud õues keti küljes, kuni nii raskes olukorras looma nägemisest šokis Kiviõli inimesed hakkasid ise talle abi otsima ning levitasid koerast tehtud pilte Eestimaa loomakaitse liidu vahendusel sotsiaalmeedias.

Tepperi sõnul hoiavad nad Räisi vahendusel koera olukorral silma peal.

Räisi määratud ravimi ostis peremees ise välja, saades selle soodushinnaga, samuti ei tulnud tal maksta visiiditasu.

Räis püüab parandada ka koera ninaesist, olles pidanud selleks läbirääkimisi Kiviõli linnavalitsuse ja lemmikloomatoodete hulgimüüja AS Dimediumiga. “Koer on väga kõhn, tema söötmine pole olnud kõige parem ning eks haigus ole teda ka kurnanud. Ta peab kosuma,” sõnas Räis.

Heategijast loomaarsti sõnul saab koer oma karvkatte tagasi, kuid see võtab aega.