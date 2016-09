Põhjarannik 30. septembril

30. september 2016

* Ida-Viru keskhaigla sai valitsuselt positiivse vastuse oma taotlusele, et tervisekeskuse rajamine ja aktiivravi uue korpuse ehitamine Ahtmesse käiks paralleelselt. “Me saime vastuseks, et valitsus on valmis järgmisel aastal finantseerima korpuse ja − samasse hoonesse − ka tervisekeskuse projekteerimist. See on parim variant,” ütles Ida-Viru keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler.

* Rahvusvaheliselt mõjukas Ameerika kunstiajakiri Coda Magazine avaldas 25 maailmas hetkel kõige innovaatilisemat, ahaaefekti tekitavat tööd, nende hulgas Mäetaguse teenindusmajas asuva taiese. Taiesed Coda Magazine`i septembrikuu numbri tarvis, mille teema oli “Kunst + Tehnoloogia”, valiti välja konkursiga, kuhu laekus kümneid tuhandeid töid. Mäetaguse vallavalitsuse tellimusel 2013. aastal valminud töö “Golden Gate meets Golden Gateway” autor on eestlane Mery Crystal Ra, kodanikunimega Meeli Kõiva, keda peetakse üheks valguskunsti juhtivaks pioneeriks maailmas.

* Kohtla-Järve linna laenukoormus on tõusmas maksimaalse lubatud piirini ja ulatub 2020. aastaks ligemale 22 miljoni euroni, ilmneb eile volikogus kinnitatud eelarvestrateegiast aastateks 2017-2020.

* Lõppenud on Kohtla-Järve keskraamatukogu lasteosakonna renoveerimise järjekordne etapp. Pärast ruumide märkimisväärset uuendamist kolis sinna varem vastasmajas asunud lugemissaal. Alates järgmisest nädalast avab uuenenud raamatukogu aadressil Tuuslari 19 uksed nii väikestele kui suurtele külastajatele.