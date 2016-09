Kohtla-Järve linnapea valimine võib kaasa tuua kohtuasja

30. september 2016

Neljapäeval Kohtla-Järve linnapeaks valitud Ljudmila Jantšenko kaalub volikogu opositsionääri Eduard Odinetsi kohtusse kaebamist solvavate väidete eest, mis kõlasid tema pihta eile istungisaalis enne hääletamist.

Ainsa kandidaadi, viimased 20 aastat linnavalitsuse liikmena Kohtla-Järve rahandust juhtinud keskerakondlase Ljudmila Jantšenko poolt andis oma hääle 14 volikogu liiget, vastu oli kuus.

Kas rumal, pime või kaasosaline?

Enne hääletamist kutsus opositsiooni liider Eduard Odinets saadikuid üles mitte toetama Jantšenko saamist linnapeaks.

Odinets tõi esile, et viimased 20 aastat linna finantside eest vastutava Jantšenko silme all panid korruptsioonikuriteod toime endine linnapea Jevgeni Solovjov ja abilinnapea Jüri Kollo. “Kõik need arved, lepingud, aktid − kõik need asjad, mille eest Solovjov ja Kollo süüdi mõisteti, käisid ka proua Jantšenko käest läbi,” väitis ta.

Selline asi sai Odinetsi hinnangul toimuda kolmel juhul. “Kas proua Jantšenko on rumal inimene, et ta ei näinud ega kuulnud mitte midagi. Teine variant − proua Jantšenko on pime inimene, et ta 10-15 aasta jooksul ei märganud mitte midagi, mis siin majas toimub. Või kolmas variant − proua Jantšenko on kaasosaline,” sõnas ta, pöördudes teiste volikogu liikmete poole. “Ma usun, et ka teie ei taha linnapeaks inimest, kes on kas pime, rumal või kuritegude kaasosaline. Seepärast kutsun teid üles mõistusele ja mitte toetama proua Jantšenkot.”

Ljudmila Jantšenko oli selliste väidete peale nördinud. “See, mida Odinets ütles, on isiku solvamine ja ma veel kaalun, võib-olla pöördun ka kohtu poole. Selline väljendamine ei sobi ühele meesterahvale ega volikogu liikmele. See on ebaeetiline,” ütles ta Põhjarannikule.

Jantšenko: keegi ei varastanud

Rääkides Solovjovi-Kollo kohtuloost, väitis Jantšenko, et linnaeelarvest ei tasutud ühtegi makset, kui seal poleks olnud akti, ehitusjärelevalve kinnitust. “Kõike seda, milles korruptsioonisüüdistus seisnes, võib käsitleda kui vigu. Aga see ei olnud minu arvates selline kuritarvitus, millega keegi oleks midagi teeninud. Kohtuotsuses ei ole otseselt kirjas, et keegi oleks varastanud raha, nagu väidab Odinets. Ma arvan, et meie juristid uurivad seda asja. Härra Solovjovi isiklikule arvele ei ole sentigi kantud,” sõnas Jantšenko, lisades, et kahjuks ei õnnestunud advokaatidel tõestada, et uurimise all olnud tööd tehti tegelikult ära.

Jantšenko eile alanud ametiaeg ei saa kesta oluliselt kauem kui ühe aasta, sest tuleval sügisel on järgmised kohalikud valimised. Ta avaldas lootust, et aasta jooksul õnnestub Kohtla-Järvel käivitada mitmeid projekte, mis muudavad linna välisilme kaunimaks ning pakuvad elanikele rohkem sportimise ja vaba aja sisustamise võimalusi. “Need plaanid ei realiseeru veel ühe aastaga, kuid usun, et lähiaastatel saab Põhja mikrorajooni park kõnniteed, rattateed ja mänguväljakud. Ahtme linnaosa saab samasuguse ilusa keskuse, nagu on Järve linnaosas. Saame uue ujula, millest oleme aastaid unistanud, ja veel palju head,” sõnas ta.

Jantšenko tõdes, et ei nõustunud linnapea ametisse asuma kergelt. “Olen eluaeg tegelnud rahandusega ja see on minu valdkond. Linnapea kohustused on palju laiemad ja vastutus suur. Aga kuna mu noored ja hakkajad kolleegid lootsid minu peale, siis andsin nõusoleku töötada lühikest aega linnapeana,” sõnas ta.

Küsimusele, kas Jõhvi volikogu fraktsiooni Jõhvi − Meie Kodu esimehena pidas Jantšenko linnapea ametisse asumise üle nõu ka selle valimisliidu liidri, ärimees Nikolai Ossipenkoga, kes oli samuti Solovjovi süüasjas süüdistatav, kuid pääses kohtumõistmisest tervisliku seisundi tõttu, vastas ta: “Ei ole temaga arutanud ega rääkinud.”