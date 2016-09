Põhjarannik 29. septembril

29. september 2016

* Eile hukkus Mäetagusel 11aastane koolipoiss, kui talle sõitis sõiduteel otsa kõnnitee ja mänguväljaku ehitamisel tööd teinud kahveltõstuk. Õnnetus juhtus eile veidi enne kella üht päeval keset Mäetaguse asulat koolimaja ja rahvamaja vahele jääval sõiduteel. Saatuse irooniana käib selle tee ääres parajasti nii kõnnitee kui laste ja noorte mänguväljaku ehitamine ning saatuslik tõstuk tegi tööd just samal objektil.

* Eile Kohtla-Järve linnapeaks valitud Ljudmila Jantšenko kaalub volikogu opositsionääri Eduard Odinetsi kohtusse kaebamist solvavate väidete eest, mis kõlasid tema pihta eile istungisaalis enne hääletamist. Ainsa kandidaadi, viimased 20 aastat linnavalitsuse liikmena Kohtla-Järve rahandust juhtinud keskerakondlase Ljudmila Jantšenko poolt andis oma hääle 14 volikogu liiget, vastu oli kuus.

* Kiviõli, Sonda ja Lüganuse volikogu ühiskoosolek ei toonud uue omavalitsuse nime, kuid kokku lepiti matemaatiline valem, mis aitab volikogudes nimeküsimuse lahendada. Kiviõli regiooni omavalitsuste liitmisel tekkiva omavalitsuse võimaliku nimevariandina on läbi käinud nii Kiviõli ja Lüganuse kui alternatiivina Kesk-Viru, aga ka Virumäe ja Askele valla nimi. Kuna ühinemislepingus viidatakse just identiteedi säilimisele, siis pakutud uued nimed kõlavad võõralt ja seda edasi ei kanna. Kuna selget konsensust ei leitud, minnakse nimeküsimusega volikogudesse, kes peavad lõpliku valiku tegema. Selleks, et tulemus oleks õiglane, on välja mõeldud matemaatiline valem, mis võrdsustab volikogude liikmete arvu. “Kiviõli voliniku hääl korrutatakse 0,8, Lüganuse oma 0,91 ja Sonda oma 1,52ga,” ütles ühinemisprotsessi konsultant Mihkel Laan. Sellist lahendust ei ole ükski omavalitsus veel oma nime valimisel kasutanud. Koefitsiendi kasutamine on oluline eelkõige selleks, et ka Sonda häälel oleks kaalu (Sonda volikogu on 9-liikmeline, samal ajal kui Kiviõlis on volikogu liikmeid 17 ja Lüganusel 15).