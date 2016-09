Kohtla-Järve tahab endise ühiselamu lammutada veel sel aastal

29. september 2016

Kohtla-Järvel Kalevi 33 asuva endise ühiselamuhoone lammutamiseks välja kuulutatud riigihankekonkursi võitis Järvamaa firma Jäätmeproff. Linnavalitsus ootab nüüd firmalt oma hinnapakkumise kinnitamist ning loodab, et tondiloss tehakse maatasa veel selle aasta lõpuks.

Konkursist võttis osa neli firmat, ükski neist polnud kohalik. Parima pakkumise − veidi üle 106 000 euro − tegi firma Jäätmeproff, kuid lepingut nendega sõlmitud veel ei ole. “Asi on selles, et konkursi võitjal on aega oma hinnapakkumise kinnitamiseks või sellest loobumiseks,” selgitas Kohtla-Järve abilinnapea Vitali Borodin. “Praeguseks ei ole me neilt saanud ei üht ega teist, kuid aeg läheb. Ent usun, et kui firma tahaks oma pakkumisest loobuda, siis oleks ta seda juba teinud.”

Kalevi 33 asuva hoone lammutamiseks on linn ette näinud 120 000 eurot, sellest 60 000 eurot tuleb linnaeelarvest ja 60 000 eurot on KredExi toetus. Üheksakorruseline hoone on kavas lammutada spetsiaalse kraana abil, alustades ülemistest korrustest ning kasutamata seejuures lõhke- või muid seadeldisi, kuna kõrval asuvad elumajad.

Borodin tunnistas, et firma Jäätmeproff hinnapakkumine oli tõepoolest väga soodne ning seetõttu on hakanud linnal tekkima kartused, et firma võib oma plaanidest loobuda. Sel juhul tuleb korraldada uus riigihankekonkurss.

Vitali Borodini sõnul jääb linnal praegu üle vaid oodata, kuid eile saadeti firmale kiri palvega oma vastus kiiremini anda. Nii et esialgu pole teada, millal asi lammutamiseni jõuab.

Endise ühiselamu saatus oli lahtine kümme aastat ning alles tänavu aprillis õnnestus linnal hoone omanikuks saada. Enne seda kuulus see OÜ-le Dominabalt ning võõrast vara ei saanud linn lammutama hakata.

Kohtla-Järve linnavalitsus osales kohtutäituri korraldatud enampakkumisel Kalevi 33 asuva kinnisvara müügiks hinnaga 22 500 eurot. Teisi soovijaid, kes oleks tahtnud tondilossi omanikuks saada, ei leidunud ning nõnda sai linn hoone enda omandusse omanikule esitatud sunniraha nõude katteks.

“Me kavatsesime hoone veel enne selle aasta lõppu lammutada, ent konkreetne tööde graafik koostatakse konkursivõitjaga lepingut allkirjastades,” ütles Borodin.