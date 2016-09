Kohtla-Järve jätkab vanaviisi

29. september 2016

Valides korruptant Jevgeni Solovjovi mantlipärijaks Kohtla-Järve linnapea ametisse Ljudmila Jantšenko, tegid linnas võimul olev Keskerakond ja võimule lähedal olevad isikud endale mugava otsuse ja andsid samas välja selge signaali, et selle linna valitsemine jätkub vanaviisi.

Nii mitmedki Kohtla-Järve võimuga seotud isikud on Põhjarannikule juba varem rääkinud, et niikaua kui Jantšenko linnavalitsuses püsib, ei tasu mingeid muutusi oodata. Valeri Korb kutsus nõukogude ajastu kaubanduses karastunud Jantšenko linnavalitsuse rahaasjadel silma peal hoidma õige pea pärast võimuletulekut 1996. aastal.

Järgnenud 20 aasta jooksul pole aset leidnud aga sugugi vaid toredad asjad. Kõige süngem lugu on, et halli maja seinte vahel toimis aastaid linna tippjuhtide osalusel korruptiivne tegevus, mis on nüüdseks saanud kinnituse ka jõustunud kohtuotsuses, millega mõisteti süüdi endine linnapea Jevgeni Solovjov ja abilinnapea Jüri Kollo.

Kuigi Ljudmila Jantšenko nimi selles kriminaalasjas süüdistatavate või kahtlustatavate seast läbi ei käinud, on ilmselge, et moraalsest küljest heitis see ka talle varju. On loogiline, et sellised tehingud, mida nimetatud kohtuotsuses üksikasjalikult kirjeldatakse, oleks pidanud temal kui linna peamisel rahandusspetsialistil vähemasti küsimusi tekitama.

Tema valimine linnapeaks ja võtmerolli etendamine ka naaberomavalitsuse Jõhvi volikogus aga näitab, et paljud volikogu liikmed ei pea kohalikus poliitikas eetilist külge millekski või pole nad ilmselt siiani päris hästi mõistnud või ei taha endale tunnistada, milline korruptsioonipesa oli Kohtla-Järve linnavalitsusse punutud.