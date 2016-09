Põhjarannik 28. septembril

28. september 2016

* Kohtla-Järve volikogu valib täna suure tõenäosusega uueks linnapeaks Ljudmila Jantšenko, kes töötas rahandusjuhina linnavalitsuses 13 aastat õlg õla kõrval Jevgeni Solovjoviga, kes pidi linnapea ametist lahkuma tema süüdimõistmise tõttu korruptsioonikuritegudes.

* Farmaxi Kohtla-Järve kliiniku veterinaararst Hagbard Räis võttis Kiviõlis peremehe hooletuse tõttu kärntõves pikka aega piinelnud koera ravimise enda peale. Tohter ütles, et koera olukord on juba pärast esimest ravidoosi parem.

* Narva-Jõesuu linnavolikogu jättis Narva ametlikule kutsele alustada läbirääkimisi võimaliku liitumise üle vastamata. Narva linnavolikogu hääletas juba 21. aprillil selle poolt, et kutsuda ühinemisläbirääkimisi pidama mõlemad oma naabrid: Narva-Jõesuu linn ja Vaivara vald. Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees Raivo Murd ütles Põhjarannikule, et istungit Narvale antava vastuse arutamiseks ei toimugi. “Tähtajad on juba möödas ning praegu ei ole enam mõtet mingit vastust anda,” sõnas ta.

* Reedel avati Kukruse polaarmõisas Eesti kunstiakadeemia tudengite töödest koostatud polaararhitektuuri näitus “Polaarruum”, kus on eksponeeritud tuleviku polaarjaamade projektid ja maketid.