Ida-Viru mööblitootmise lipulaev värbab uusi töökäsi

28. september 2016

OÜ TNC-Components − Kohtla-Järve mööblikombinaadi järglane − palkab novembris 21 töötajat, kasutades selleks riigi ellukutsutud töökoha loomise toetust, mis peaks ergutama Ida-Virumaale investeerima.

Kävas asuv TNC-Components on üks Eesti suuremaid mööblikomponentide, köögi- ja vannitoamööbli tootjaid, mis alates 2001. aastast põhineb täielikult Soome kapitalil.

Areng mitmes suunas

“Tegevuse laiendamise ideed on olnud õhus ka varem, aga nüüd on soodne hetk, et arenguplaane kiirendada,” ütles ettevõtte direktor Marko Melter.

Areng toimub korraga mitmes suunas. Näiteks võetakse senisest rohkem sihikule garderoobide tootmine. Samuti soovitakse välja tulla projektimööbli turul − siin on peamisteks partneriteks Soome ehitusettevõtted ja Eesti moodulmajade tootjad.

“Eelmisel sügisel tõime siia emaettevõtte kesklao, mis tähendab, et meil on olemas absoluutselt kõik, et saaksime panna kohapeal kokku standardse köögi- ja vannitoamööbli ning garderoobid ja neid moodulmajade tootjatele tarnida,” ütles Melter.

Suurem maht tingib selle, et lisaks tootmisele hakkab kahes vahetuses tööle ka pakkimine, logistikaladu ja projektimööbli kokkupanek.

Praegu eksporditakse üle 90 protsendi toodangust Skandinaaviasse ja mujale Euroopa Liitu. Kunagi peeti ka Venemaa turu vallutusplaane, aga need on praegu pandud ootele. Venemaa turg on küll Melteri sõnul ahvatlev, seda enam, et firma eelkäija, Kohtla-Järve mööblivabrik, ehitati plaaniga varustada köögimööbliga kogu Baltikumi ja Peterburi ümbrust. “Mõtteid endiselt on, aga praegu näeme, et mujal turgudel on lihtsam toimetada,” tähendas ta.

Ettevõtte eelmise aasta müügikäive oli 6,5 miljonit eurot ja sel aastal ulatub see prognoosi järgi 9-10 miljoni euroni. Puhaskasum ligines mullu 300 000 eurole ja jääb tänavu kasumiprognoosi järgi samasse suurusjärku.

“Arvan, et meil läheb oma sektoris väga hästi. Kasum oleks eelmisel aastal kindlasti suurem olnud, aga kuna tegime ühekordseid investeeringuid − panime raha lattu seisma −, tõmbas see kasumi tagasihoidlikumaks. Alates 2001. aastast kuni praeguseni oleme investeerinud ettevõttesse ligemale 7,85 miljonit eurot. Kõike, mida annab, automatiseerime. Sel aastal soetasime esimese roboti ja nüüd püüame saada kogemuse, kuidas seda kasutada võimalikult paljudes kohtades, näiteks CNC-pinkide käsitsemisel,” rääkis Melter.

Toetus sobival ajal

Automatiseerimisest hoolimata kasvab tootmismahu suurenemisega vajadus töökäte järele ja riiklik töökoha loomise toetus tuli ettevõttele sobival ajal.

“Muidu oleme kasvanud tasa ja targu, aga nüüd otsustasime seda teha kiiresti ja fokusseeritult. Eks see sunnib protsesse paremini läbi mõtlema. 20 inimest ühes kuus tootmisesse tuua on ikka päris suur arv, arvestades, et meil on praegu hingekirjas 79 inimest,” rääkis Melter.

Tehasesse vajatakse juurde puidutööpingi ja CNC-tööpingi operaatoreid ning seadistajaid (töötasu 600-1000 eurot), mööbli monteerijaid (töötasu 600-800 eurot), laotöötajaid (töötasu 600-1000 eurot) ja mehhatroonikuid-hooldelukkseppi (töötasu 1400 eurot). Täna toimub töötukassa Jõhvi büroos ettevõtte infopäev. Väljavalitud kandidaadid kutsutakse proovipäevale.

Töötukassa Ida-Virumaa osakonna tööandjate konsultandi Kaire Põlgaste sõnul suunatakse TNC-Componentsi infopäevale inimesed, kes sobivad töökoha loomise toetuse sihtrühma ehk on olnud töötud vähemalt kuus kuud. “Selleks ei pea olema töötukassas arvel. Võib-olla on inimene olnud lapsega kodus, õppinud… Seetõttu oleme reklaaminud infopäeva ka väljapoole, seda enam, et tööandja on ise valmis inimesi koolitama.”

Koolitamises loodab mööblitehas teha koostööd Ida-Virumaa kutsehariduskeskusega, mille nõukoja liige Melter on. Õpipoisiõpe toimub vähemalt 2/3 ulatuses tööandja juures ja sinna saab suunata ka olemasolevaid töötajaid.

Töökoha loomise toetust makstakse tööandjale, kes võtab Ida-Virumaal ühe kalendrikuu jooksul tööle vähemalt 20 töötut. Riik hüvitab 50 protsenti töötaja brutopalgast maksimaalselt ühe aasta jooksul. Toetuse ülempiir on kahekordne töötasu alammäär ehk 860 eurot.

Esimesena sõlmis töötukassa juulis lepingu MTÜga Sotsiaalse Kohanemise Tugikeskus, kes valmistab puidust mänguasju ja plaanib oma tegevust laiendada ning töötajaid juurde värvata. Septembris on lisandunud kaks Narva õmblusettevõtet: OÜ JunEst ja OÜ Palladapluss. Tõsisest huvist on teada andnud Narva tööstuspark ja MTÜ Voice. Viimane otsib inimesi, kes loevad stuudios sisse audioraamatuid ja kasutusjuhendeid.

Kevadel võivad sündida lepingud OÜga N&V (vajab 20 hooajatöölist), OÜga Shroma (otsib 150 keevitajat) ja OÜga FastVPS Eesti (värbab 20 klienditeenindajat hotelli ja restorani).

“Nimekirjas on üle kümne ettevõtte ja huvilisi tuleb juurde,” kommenteeris töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk. “Oleme kutsunud ka mujalt ettevõtteid Ida-Virumaale, aga eks aeg näitab, kes võtab sellest kinni ja kes mitte.”