Ettevõtja ei torma

28. september 2016

Kui ettevõtted mais jõustunud riikliku töökoha loomise toetusele kohe tormijooksu ei korraldanud, puhkes ühiskonnas kerge paanika. Arutati, ehk tuleks töötajate arvu piiri alandada ja riik võiks katta pool palgarahast ka siis, kui ettevõte palkab Ida-Virumaal vähem kui 20 uut töötajat.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski jäi aga endale kindlaks ja leidis, et tingimuste muutmisega pole põhjust kiirustada, sest see võib põhjustada kohapealse turu solkimist ning konkurentsi moonutamist.

Nüüdseks on selge, et leidub ka selliseid ettevõtteid, kellel pole laienemisel komistuskiviks 20 töötaja värbamine. Juulis kasutas töökoha loomise toetust MTÜ Sotsiaalse Kohanemise Tugikeskus, mis valmistab Jõhvis puidust mänguasju ja palkas esialgu 28 inimest, aga plaanis on 80. Septembris on lisandunud kaks Narva õmblusfirmat, kes on kahe peale võtnud juurde 45 õmblejat. Kümmekond ettevõtet on veel “töös”. Kui töötukassa jõuab ka nendega lepinguni, lisandub veel paarsada töökohta.

Riigi soovile tulla appi just eksportivatele tööandjatele vastavad imehästi Kävas asuv mööblitehas TNC-Components, kes suurendab oma töötajaskonda novembris, ja Kiviõli metalliettevõte Shroma, kes loodab leida 150 kvalifitseeritud keevitajat ning need kevadel palgale võtta.

Võib-olla oli ühiskonna ootus Ida-Virumaale mõeldud toetusmeetme suhtes suurem. Samas pole enam kindlasti põhjust öelda, et see üldse ei tööta.