Põhjarannik 24. septembril

24. september 2016

* Ida-Viru valijate seas selget presidendi favoriiti pole. Täna toimuvate Eesti presidendi valimiste tasavägisust ja etteaimamatust peegeldavad ka Ida-Viru valijate eelistused, mis jagunevad enam-vähem võrdselt Marina Kaljuranna, Mailis Repsi ja Siim Kallase vahel. Mõne Ida-Virumaa häälega saab arvestada ka Allar Jõks.

* Eile esitas Jõhvi vallavalitsus uuendatud taotluse vene põhikooli renoveerimiseks. See vastab paremini haridus- ja teadusministeeriumi ootustele vähendada õppepinda, et see oleks kooskõlas vähenenud õpilaste arvuga.

* Riigikaitsekomisjoni seisukoht, et julgeolekukaalutlustel Ida-Virumaale tuulikuparke ei rajata, on arendajate hinnangul põhjendamata ja ebademokraatlik ning leida tuleb lahendus, et tuulikud saaksid elektrit toota, ilma et radari- ja raadioluuresüsteemid oleksid häiritud.