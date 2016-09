Põhjarannik 22. septembril

22. september 2016

* Kohtla-Järve vanalinna kavandatava üle 8 miljoni euro maksva hiiglasliku spordiküla rajamise algus lükkub vähemalt pool aastat edasi, kuna rahandusministeerium soovib enne rahastamisotsuse tegemist linnavalitsuselt põhjalikumaid selgitusi.

* Selleks et süüa hommikust või õhtust nagu president, piisab jupikesest Sigwari singist ja jupikesest Sigwari suitsupeekonist. Kõik, mis puudutab sealihatooteid, tellib presidendi kantselei peakokk Taigo Lepik Sigwarist ehk − nagu ta ise ütleb − siga tuleb Sigwarist. Eile käis Lepik oma meeskonnaga Varjale Sigwari töötajaid koostöö eest tänama.

* Reformierakonna presidendikandidaat kohtus eile lõunasöögil Ida-Virumaa valijameestega Saka mõisahotellis. Sellest, mida tal on pakkuda Ida-Virumaale ja siinsetele valijameestele, rääkis ta Põhjarannikule enne seda kohtumist antud intervjuus.

* Endises Narva Aleksandri koguduse majas, mis rahvasuus on tuntud ka Eesti majana, asutati 2. septembril uus luterlik kogudus, sest eelmine läks segaste rahaasjade tõttu pankrotti.