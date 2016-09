Kohtla-Järvel on tegu Solovjovile mantlipärija leidmisega

21. september 2016

Kuigi nädala pärast peaks Kohtla-Järve volikogu asuma valima korruptsioonikuritegudes süüdimõistetud Jevgeni Solovjovi asemele uut linnapead, ei ole volikogu juhtfiguuridel siiani aimugi, kes on kandidaadid.

Et Kohtla-Järvel tasub uue linnapea otsimisega vaeva näha, oli päris hästi selge juba kevadel, kui Solovjov oli süüdi mõistetud kahes kohtuastmes. Lõplik selgus saabus augusti lõpus, kui otsus jõustus, kuna riigikohus ei näinud põhjust kaebust menetlema asuda. Järgnenud ligemale kuu aja jooksul pole aga volikogul õnnestunud esitleda avalikkusele ühtegi volikogu kandidaati.

Volikogu liikmed teadmatuses

Kohtla-Järve volikogu esimees Riina Ivanova distantseerib end uue linnapea otsingutest, olgugi et kandideeris parteituna Keskerakonna nimekirjas ja sai nende häältega ka volikogu juhi palgalisse ametisse. “Mina olen parteitu volikogu esimees ja ootan praegu ettepanekuid valitsevalt parteilt − Keskerakonnalt. Neid siiani ei ole. Olen siiani teadmatuses,” tõdes ta.

Samas teadis Ivanova, et Keskerakond peab võimalike kandidaatidega läbirääkimisi. “Mulle pole nende tulemustest ette kantud, kuid nad võiksid kiiremini tegutseda,” sõnas Ivanova.

Täna peaks kogunema volikogu eestseisus, kus lepitakse kokku 28. septembril toimuva volikogu päevakord. “Ma soovin sinna kindlasti panna ka linnapea valimise,” kinnitas Ivanova.

Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna juhatuse liige ja volikogu aseesimees Arne Berendsen ei teadnud linnapea otsingutest samuti midagi. “Olin küll vahepeal puhkusel, kuid tean kindlalt, et piirkonna juhatus ei ole koos käinud ega linnapea küsimust arutanud,” sõnas ta, oskamata välja pakkuda võimalikke kandidaate.

Ka teine Keskerakonna piirkonna juhatuse liige, volikogu kantselei juhataja Ivetta Sakkart-Linnard kinnitas, et juhatus pole koos käinud ning ühtegi linnapea kandidaati pole arutatud.

Küsimusega tegeleb Korb

Ainus, kes on Põhjarannikule tunnistanud, et on võimalike kandidaatidega rääkinud, on Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna esimees ja riigikogu liige Valeri Korb. “Kui läbirääkimised ühele poole saavad, siis võin kommenteerida,” sõnas ta eelmisel nädalal, lisades, et 28. septembril peaks linnapea valimine volikogus ees seisma.

Mõned volikogu liikmed on Põhjarannikule väitnud, et linnapea ametist pole mitmed võimalikud kandidaadid sugugi vaimustuses olnud. Nad ei ole huvitatud võtma vastutust linnavalitsuses, mis on varasemate korruptsioonikuritegude tõttu pidevalt politsei erilise tähelepanu all ja libastumise oht eri huvigruppide surve tõttu endiselt olemas.

Juba mõned nädalad tagasi linnapeaks kandideerimise välistanud Riina Ivanova sõnul võiks ta kaaluda tulevikus linnapea ametit vaid juhul, kui ta saaks ametisse asuda täiesti oma uue meeskonnaga. “Praegu peaks minu arvates uus linnapea tööle hakkama vana meeskonnaga. Järgmiste valimisteni on jäänud vaid aasta. Uuel linnapeal ei ole võimalik nii lühikeseks ajaks leida inimesi, keda võib usaldada ja kellele võib ta toetuda,” sõnas ta.

Ei saa välistada, et Valeri Korb püüab ära rääkida linnapea ametisse asuma Ljudmila Jantšenkot, kes on finantsteenistuse juhi ja abilinnapeana Kohtla-Järve linna rahakotti hoidnud juba 1996. aasta lõpust ehk ajast, mil Korb linnas võimule tuli. Ta tunneb hallis majas toimunut ja toimuvat paremini kui keegi teine ning tal jätkub ka mõjuvõimu.

Meeri rollis on eri oletustes nimetatud ka abilinnapäid Deniss Veršininit ja Vitali Borodini, volikogu liiget, endist abilinnapead Viktoria Tsventarnajat ja ka linnasekretäri kohusetäitjat Vadim Vildet. Ükski nendest pole oma huvi täielikult välistanud, kuid nad on seni Põhjarannikule öelnud, et neile pole keegi seda ametit pakkunud.

Küll aga välistas linnapeaks saamise Kohtla-Järve linnavõimudega tihedalt seotud ärimehe Nikolai Ossipenko kasupoeg Tiit Lillemets, kes on praegu ametis linnapea abina Ahtme, Oru ja Viivikonna linnaosas. “Need on puhtad kuulujutud, ainult kuulujutud,” naeris Lillemets.