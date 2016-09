Karvutuks jäänud koera omanik keeldus abist

21. september 2016

Kiviõli elanikud on püüdnud aidata karvutuks jäänud ning haavanditega ketikoera, kuid tulutult: peremees peitis looma ära ning keeldus abist.

Vaatepilt, mis Kiviõlis ühe eramu õuel veel hiljuti avanes, tekitas möödujates õõva. Kuudilobudiku juures oli ketis paljasnahkne koer, tema esi- ja tagajäsemetel paistsid sügavad haavandid.

Probleemid juba kevadel

Läheduses elavate inimeste sõnul on tegemist nooremapoolse pikakarvalise koeraga, keda on nüüd väga raske ära tunda.

Nende sõnul ilmnesid probleemid juba tänavu kevadel, kui koer hakkas kaela pealt karvu kaotama. Esialgu arvati, et see on kaelarihmast, siis aga hakkasid karvad ka käppadelt maha tulema.

Kogu aeg ketis olnud koer kadus seejärel naabrite vaateväljast: “Me arvasime, et ta pole enam elavate kirjas, kui korraga ilmus lagedale mingi paljasnahke loom, kelles me ei tundnud endist koera esialgu äragi. See oli midagi väga jubedat.”

Koera pärast südant valutavad inimesed on püüdnud koputada looma peremehe südametunnistusele, kuid tulutult. Abi on otsitud ka linnavalitsusest ja loomakaitsjatelt.

Kõik olevat korras?

Abiotsijate sõnul on head inimesed pakkunud võimalust, et võtavad koera enda juurde, ravivad ta terveks ning toovad seejärel tagasi, kuid looma peremees lükkas selle ettepaneku tagasi ning peitis koera ära.

“Meile öeldi, et koer on toas, sest õues on läinud jahedaks, ja et on ostetud paarikümne euro eest mingid tilgad, millega teda ravitakse. Et kõik olevat korras, mida me tülitame. Kuid koera pole üldse näha. Mingil ajal peaks ta ju õues pissilgi käima,” on naabrid koera elu pärast mures. “Väga raske on uskuda, et teda nüüd tõepoolest korralikult ravitakse ega lasta piinelda, kui siiani pole mitte midagi tehtud.”

Kiviõli linna keskkonna- ja järelevalvespetsialist Vladimir Kruzman ütles, et on koera peremehega varem rääkinud, kuid viimasel ajal pole temaga enam jutule saanud, ja ka koera pole õuel enam näha. “Ainult kett vedeleb maas. Maja välisuks püsib kinni, kardinad alla lastud − mingit liikumist ei paista,” sõnas ta.

Keskkonna- ja järelevalvespetsialist on majale pilgu peale heitnud siiski vaid tänavalt, koera peremehe uksele ta koputanud pole. “Mul ei ole mingit õigust eramaja hoovi siseneda,” ütles ta.

“Me leiame need vahendid”

Kruzman leiab, et selle koera piinad oleks targem lõpetada. “Tegelikult ma ei usu, et ta enam elus on,” nentis ta.

Eestimaa loomakaitse liidu juhatuse esimehe Heiki Valneri sõnul on aga ka sellises olukorras olevaid loomi võimalik terveks ravida. “Tõenäoliselt vaevab seda koera kärntõbi, see on aga täiesti ravitav. Me oleme näiteks ühe rebase sellest välja ravinud,” sõnas ta. “Kõik on võimalik, kuid looma omanik peab ise initsiatiivi üles näitama. Kui raha raviks endal pole, siis tuleb abi küsida. Hiljuti saadi kassipoegade raviks mõne tunniga tuhat eurot kokku.”

Eestimaa loomakaitse liit tõttab esmalt appi siiski omanikuta loomadele. “Me oleme aidanud ka kriitilises seisus loomi, kel on omanik olemas, kuid omanikul pole olnud ravimiseks raha. Me oleme maksnud ise ravi kinni, eeldades, et hiljem saame raha tagasi. Me pole mingit protsenti küsinud. Enam loomasõbralikumat varianti pole, kuid kahjuks on nii mõnelgi korral meie usaldust kuritarvitatud, nii et me seda enam eriti ei praktiseeri.”

Kiviõli linnavalitsusel on võimalik koera omanikku trahvida teda abitusse seisundisse jätmise eest. Kuid kas linnavalitsus oleks valmis karvutuks jäänud koera ravi eest tasuma? “Me leiame need vahendid,” sõnas Kruzman.

Eestimaa loomakaitse liidul ühtegi koostööpartnerit Ida-Virumaa loomaarstide seas pole. Põhjarannik pöördus ka Kiviõlis raviteenust osutava loomakliiniku VetDok juhataja Jelena Lebedeva poole, kes palus teda teavitada, kui selgub, mis olukorras see õnnetu koeraolevus praegu on.

Ühe Kiviõli elaniku sõnul pole koera peremees üldsegi pahatahtlik inimene. “Tegelikult ta hoiab oma koera väga, sellepärast ta ei taha teda ka ära anda. Aga eks ta kipu vahel viina viskama ning ega ta ei tea, kuhu ja kelle poole peaks abi saamiseks pöörduma.”