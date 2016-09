Põhjarannik 21. septembril

21. september 2016

* Kuigi nädala pärast peaks Kohtla-Järve volikogu asuma valima korruptsioonikuritegudes süüdimõistetud Jevgeni Solovjovi asemele uut linnapead, ei ole volikogu juhtfiguuridel siiani aimugi, kes on kandidaadid.

* Kohtla-Järvel avalikke bussiliine teenindav OÜ ATKO Liinid vaidlustas kohtus trahvi, mille linn määras alkoholijoobes bussijuhi tõttu ära jäänud sõitude eest, kuid kaotas ning pidi lõpuks kandma trahvist oluliselt suuremaid kulusid.

* Ettevõtluse auhinna nominentide seas on Narva metallitöötlusettevõte OÜ Fortaco Estonia ja Kohtla-Järve keemiatehas OÜ Eastman Specialties.

* Eilehommikune üle-eestiline tervishoiutöötajate hoiatusstreik piirdus Ida-Viru keskhaiglas vähem kui kümme minutit kestnud arstide ja õdede kogunemisega haigla peaukse ees.

* Kiviõli seikluskeskus, kes sai oma teenuste arendamiseks 1,5 miljonit eurot toetust, alustab uuenduskuuri kohe, kui suusahooaeg selja taga, et teha valmis keskus, kus tegevust peaks jätkuma igale eale.