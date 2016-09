Eestist kandideerib võõrkeelse filmi Oscari nominendiks Ida-Virus valminud “Ema”

21. september 2016

Eesti esitab USA filmiakadeemia võõrkeelse filmi auhinna nominendiks Kadri Kõusaare lavastatud mängufilmi “Ema”, mis võeti mullu tervikuna Ida-Virumaal üles.

Filmi režissöör Kadri Kõusaar ütles Põhjarannikule, et uudis oli väga meeldiv üllatus.

“Lootus tuksus endalgi südames, aga vahel on parem mitte mõelda, et end mitte üles kütta − on nagu on ja žürii teeb oma otsuse. Aga nüüd on ülev meeleolu ja lahe. Valikul osutus ehk määravaks, et “Ema” on väga paljudele festivalidele valitud − neid on üle paarikümne. Alustasime Tribeca festivalist New Yorgis ja Edinburghi omast, aga vahepeal oli ka Sarajevo, mitu Saksa linastust − ja igal pool on film inimestele südamest meeldinud. Austrias Kitzbüheli filmifestivalil võitis “Ema” parima mängufilmi auhinna.

Ka mu esimene film “Magnus” käis paljudel festivalidel, aga sellega olid kohtuprobleemid ja sestap ei saanud Eesti seda kuhugi esitada. Mõlemas filmis on fookuses armastuse ja üksilduse teema ning peresuhted. Esimeses filmis olid keskmes isa ja poeg ning nüüd on peategelaseks ema. Ju see läheb inimestele korda ja see on hea,” ütles Kõusaar.

Režissöör lisas, et filmivõtete kogemus Ida-Virumaal oli super, ja lubas hoida silmad lahti: kui saaks maakonnas uue filmi teha, on ta “tuhat korda käpp”. “Inimesed olid väga toredad, asjaajamine sujus ja ma naaseks maakonda heal meelel uue projektiga,” ütles Kõusaar.

Muidu enesekindla naise mulje jättev režissöör tunnistab, et temalgi on hetki, mil ärkab öösel ja mõtleb, kas ikka tegi filmis kõik õigesti: “Kahtlused on normaalsed − ka kõige kogenenumad näitlejad pabistavad enne etendust. Aga kui esilinastusel, mis toimus Jõhvi kontserdimajas, jälgisin inimeste hingamist, oli tunda, et film läheb korda. See, mida olime taotlenud, toimis.”

Esmaspäeval arutasid Kõusaar ja filmi produtsent Aet Laigu, kuidas viie parema hulka pääseda − nagu õnnestus välismaise filmi nominatsioonis Eesti-Gruusia koostööfilmil “Mandariinid”. “Tore oleks “Mandariinide” jälgedes minna! Ka “Mandariinid” oli tehtud väikese eelarvega ja tegu on pealtnäha lihtsa filmiga,” lisas režissöör.

Filmi “Ema” stsenarist on Leana Jalukse ja nimiosalist kehastab Tiina Mälberg. (PR)