Eesti arhitektide liidu aastapreemia võib tulla Ida-Virumaale

20. september 2016

Idavirulastel on põhjust pöidlad pihku suruda, sest Eesti arhitektide liidu žürii on välja valinud kaks siinset objekti, mis pretendeerivad liidu aastapreemiale.

Eesti arhitektide liidu aastapreemiale esitati kaheksa tööd, mille seast valiti lõppvooru neli nominenti. Neist kaks asuvad Ida-Virumaal: Eesti kaevandusmuuseumi rikastusvabrik Kohtla-Nõmmel ning Joaoru rannahoone ja puhkeala Narvas.

Narva linnapea Tarmo Tammiste kõrvad läksid seda uudist Põhjaranniku käest kuuldes kikki: “Lõpuks ka üks hea uudis Narva kohta, muidu lendab meie suunas ainult paksu ja vedelat.”

Värsked ideed

Lisaks kahele Ida-Virumaa objektile on finalistide seas veel Pärnu rannastaadioni hoone ning Viljandi krematoorium-tavandisaal.

Eesti arhitektide liidu president Katrin Koov ütles, et nominentide tase on väga kõrge, võrreldav mis tahes rahvusvahelise arhitektuurivõistlusega. “Rõõmustav on see, et neis töödes tuleb selgelt esile iga meeskonna julge ja isikupärane lähenemine keerukatele ülesannetele. Värskete ideede tunnustamine ongi ju selliste võistluste laiem eesmärk,” märkis ta.

Narva Joaoru rannahoone ja puhkeala projekteerinud meeskonda kuuluvad arhitektuuribüroo JVR arhitektid Kalle Vellevoog, Martin Prommik ja Andrus Andrejev, sisearhitekt Tiiu Truus arhitektuuribüroost Stuudio Truus ning inseneribürood Estkonsult ja Contactus. Ehitaja oli Pärnu REV.

Eesti kaevandusmuuseumi rikastusvabriku renoveerimise projekti autorid on Margit Argus ja Margit Aule büroost KAOS Arhitektid ning Joonas Sarapuu büroost Innopolis Insenerid. Ehitaja oli AS Eviko.

Aastapreemiale nomineerimine pole mitte ainult tunnustus arhitektidele, vaid ka töö tellijatele.

Ida-Virumaalt finaali pääsenud objektide tellijad olid Joaoru rannahoone puhul Narva linnavalitsus ning rikastusvabriku puhul Kohtla-Nõmme vallavalitsus.

Head šansid

“Hea arhitektuur saab sündida ainult koostöös targa tellijaga, vastasel juhul tõstab arhitekt käed püsti,” sõnas Koov, tunnustades tellijatena ka omavalitsusi, kes ei pelga värskeid ideid. “Kui omavalitsuses ollakse laia silmaringiga, annab see palju suurema võimaluse jõuda väga hea arhitektuurse lahenduseni.”

Mõlema Ida-Virumaa objekti šanss võita Eesti arhitektide liidu peapreemia on Koovi sõnul päris hea.

“Rikastusvabrik on hästi renoveeritud ning sellega tuleviku jaoks päästetud,” tõdes Eesti arhitektide liidu president. “Kohtla-Nõmme jaoks on Eesti kaevandusmuuseum suurepärane magnet, mis aitab seda paika elus hoida.”

Kohtla-Nõmme vallavanema Riina Sooääre sõnul mõeldi rikastusvabriku renoveerimist kavandades mitte ainult maakonna tasandil, vaid nii Eesti sise- kui välisturismi arvestades. “Hoiame oma valla objektile sel konkursil pöialt ning loodame parimat,” sõnas ta.

Narva Joaoru rannahoone kohta ütles Koov, et see on julge arhitektuurikeelega ning maastikku väga hästi sobituv. “See hoone justkui kasvakski maastiku seest välja,” märkis ta.

Otsustajaks tunnustatud arhitekt Hispaaniast

Rannahoone ja seda ümbritseva puhkeala projekti puhul tõstis Koov esile ka linnaruumi korrastamist. “Suur tükk räämas ning unarusse jäänud linnaruumist sai sellega korrastatud, kusjuures kõige väärtuslikum osa sellest − jõeäärne ala.”

Muinsuskaitseamet kuulutas mullu nii rannahoone kui Paik Arhitektide projekteeritud rannapromenaadi kategoorias “Uusehitis ajaloolises keskkonnas” kõige paremateks ehitisteks. Arhitekt Kalle Vellevoog tõdes toona, et see pole igapäevane asi, et modernne hoone muinsuskaitsjatelt auhinna saab.

Kuidas rannahoonel ja rikastusvabrikul arhitektide liidu konkursil läheb, näeb ja kuuleb 9. detsembril teatris NO99 toimuval tseremoonial.

Laureaaditiitli saaja otsustab mitte žürii, vaid väljastpoolt Eestit kutsutud sõltumatu arhitektuuriekspert: Hispaania arhitekt Fuensanta Nieto, kelle büroo Nieto Sobejano Arquitectos on võitnud muu hulgas Arvo Pärdi keskuse arhitektuurivõistluse ning pälvinud selle tööga rahvusvaheliselt väga tuntud preemia − Alvar Aalto medali.

Koostöös Merko Ehitusega välja antava Eesti arhitektide liidu aastapreemia suurus on 5000 eurot.