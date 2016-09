Kes oleks Eestile parim riigivanem?

20. september 2016

24. septembril valivad valijamehed Eestile uut presidenti. Kui minult küsitaks, kes peaks Eesti uus riigivanem olema, siis nime ma pigem ei nimetaks. Tooksin aga tänases loos välja selle, millised omadused ja võimed peaksid uuel presidendil olema.

Usun, et esimese Lääne-Viru maavanemana tunnetan päris hästi, milliseid juhte vajab Eesti just praegu, mil kogu maailmas on käes keerulised ajad.

Olukord on praegu ärev, pinged eskaleeruvad, sõjaõhutajad on täies hoos. Tooksin siinkohal ühe võrdluse laevakapteniga. Kui on ilus ilm ja meri rahulik, siis on tegelikult ükskõik, kes parasjagu kaptenisillal on. Kui aga tõuseb torm, siis oleneb kaptenist vägagi palju. Ta peab olema kogemustega, võitleja ja tegude inimene, kes raskustega toime tuleb ning kogu meeskonda enda järel veab.

Eri aegadel on ka Eesti presidendi roll olnud rohkem või vähem tähtis. Näiteks kümme aastat tagasi oleks ükskõik kes praegustest kandidaatidest sobinud kandma presidendi auraha.

Aga nüüd, mil iga päev kõlavad sõjaähvardused ning Euroopas pole tihtipeale enam turvaline, vajame eelkõige tarkust. Väikesel riigil pole suurt jõudu kusagilt võtta, küll aga tuleb panustada inimestele, kellel on kogemusi, oskust ja tarkust nii rahvusvahelisel kui riigi tasemel asju ajada ning protsesse ka juhtida.

Presidendi ülimalt oluline omadus on just tarkus. Mitte üksnes õpikutarkus, vaid just elukogemustele ja üldistusvõimele tuginev tarkus. Kalevipoegki on öelnud, et ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kullakoormad tuleb tarkust tunnistada. Sest otsustamise hetkedel peab presidendil ju olema varasalv, millele tuginedes üks või teine samm astuda. Ja see varasalv on just haridus, haritus, kogemused ja sidemed.

Eesti presidendil on küll suhteliselt vähe võimu − see on teatavasti riigikogu ja valitsuse käes. Aga läbi aegade on Eesti presidendi põhiroll olnud riigi ja rahva kaitse. President on ju ka riigikaitse kõrgeim juht. Eestis on maa- ja riigivanemad läbi aegade olnud need, kelle kohustus − ning mitte ainult juriidiline, vaid ka moraalne − on juhtida ja hea seista riigi kaitse eest.

Seega peaksid tulevasel Eesti Vabariigi presidendil olema pikaajalised riigijuhi, diplomaadi ja rahvusvahelise suhtlemise kogemused, ta peaks tundma olulisi persoone, kellega saaks vajaduse korral kohe kontakti võtta. Väidan, et selline inimene on meie presidendikandidaatide seas ka olemas.

Loodan väga, et valijamehed teevad õige valiku.