14aastase Darja mõrv on lahendatud, detailid avalikustatakse kohtus

20. september 2016

14aastase Darja tapmises kahtlustavana on kinni peetud kaks Narvast pärit noormeest, neist üht kahtlustatakse tapmises ja teist tapmise varjamises. Vastuse põhiküsimusele − miks tüdruk tapeti − ja muud detailid on uurimisorganid valmis avalikustama alles kohtus.

Uurimine tegi kindlaks, et 14aastane Darja tapeti sellessamas kohas, kust 2015. aasta 9. detsembril tema surnukeha leiti − Pähklimäe terviseraja kaugeimas osas, umbes paari kilomeetri kaugusel tema kodust. Uurijate sõnul oli tüdruk läinud sinna ise ja vägivaldselt teda sinna viidud ei oldud.

Darja oli pere vaateväljast kadunud viis päeva varem, 5. detsembril liitus otsingutega ka politsei. Juba enne surnukeha leidmist algatas politsei kriminaalasja ebaseaduslikult vabaduse võtmise fakti alusel.

Ida prefektuuri kriminaalbüroo juht Tarvo Kruup andis eile Narvas toimunud pressikonverentsil teada, et praeguseks on kohtueelne uurimine edukalt lõpule jõudnud, kõik kuriteo asjaolud selgunud ja mõningad detailid võib avalikuks teha. Muu hulgas selle, et tüdruku surnukehalt ei leitud vägivalla tundemärke ning alles pärast ekspertiiside läbiviimist sai selgeks, et ohvrit oli kägistatud.

Politseile ammu tuttavad

Uurimise käigus määrati hulk ekspertiise, tehti väga palju ülekuulamisi ja töötati andmetega, sealhulgas nii telefonioperaatorite info kui ka linna videosalvestistega. Välja töötati mitmeid versioone, kuid lõpuks jäi alles neist üks, mille kohaselt seostati Darja surmaga kaht Narvast pärit 1997. aastal sündinud noormeest.

Ohver ja kahtlustatavad olid omavahel tuttavad.

Tarvo Kruubi sõnul pidas politsei nad mõlemad esimest korda kinni juba detsembris ning esitas neile kahtlustuse surma põhjustamises ettevaatamatusest. Ent selleks hetkeks polnud piisavalt tõendeid ega ekspertiisitulemusi, et väita, et tegemist oli tahtliku tapmisega, ning noormehed lasti vabaks.

“Uurijatel oli ka teisi versioone, mida kontrolliti samasuguse põhjalikkusega, ent need ei leidnud kinnitust,” täpsustas Kruup.

Tema sõnul jätkati tööd põhiversiooni kallal, ehkki kontrolliti põhjalikult ka teisi. Maikuus esitas politsei ühele noormehele kahtlustuse tapmises ja teisele tapmise varjamises. Siis aga oli vaja teha veel ekspertiise ja kõik ekspertiisitulemused laekusid alles suve lõpus.

Kruup märkis, et tegemist oli väga keerulise uurimisega, kuid tänu heale koostööle politsei, prokuratuuri ja ekspertide vahel jõuti selleni, et praeguseks on kahele noormehele kahtlustus esitatud. “Oli mitmeid nüansse, mis panid proovile nii uurijad, prokurörid kui eksperdid. Meil oli väga hea koostöö, aga uurimise põhiroll jäi kanda kriminaalpolitseinikele, kes kasutasid oma oskusi inimeste lugemisel ja vaistu järgides suutsid koguda väga olulisi tõendeid,” sõnas Kruup.

Keerulisus seisnes tema sõnul ka selles, et surnukeha leiti viis päeva pärast kadumist. “Väga raske on leida tõendeid vabast loodusest ja see on suur ime, kui need leitakse.”

Vastused küsimustele kõlavad kohtus

“Nüüd lõpuks on kriminaalmenetlus prokuratuurile üle antud ja valmis kohtulikuks uurimiseks,” ütles Tarvo Kruup.

Viru ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Margus Gross ei öelnud otsesõnu, kas noormehed on end süüdi tunnistanud või mitte, kuid sõnas, et nad on andnud piisavalt ütlusi, kusjuures kevadel rääkisid nad uurijatele rohkem kui talvel.

“Kõike, mis puudutab motiivi ja seda, kuidas see toimus, arutatakse kohtus,” lisas Gross.

Darja tapmises kahtlustatav noormees kannab praegu vanglakaristust varasema kuriteo − röövimise eest. Teist noormeest kahtlustatakse tapmise varjamises ning tema suhtes on tõkendina kehtestatud elukohast lahkumise keeld. Teda on varem kriminaalkorras karistatud kehalise väärkohtlemise eest.