Sotsid on taas tegemas presidenti

20. september 2016

Praegu ametis oleval Eesti presidendil Toomas Hendrik Ilvesel on tugev sotsiaaldemokraatlik taust − oli ta ju isegi endine Eesti Sotsiaaldemokraatliku Partei esimees ja eurosaadikuna kuulus Euroopa sotsialistide parteisse.

Kuigi Eiki Nestor jõudude vahekorda objektiivselt hinnates valimiskogus kandideerima ei kibelenud ja sotsid seekord valimiskogus oma kandidaati ei esita, võib järgmine president olla siiski suures ulatuses nende nägu.

Küsimus, kelle selja taha lähevad ligemale poolesaja sotsidest presidendi valija hääled, oli viimastel nädalatel kujunemas põneva ja etteaimamatu lahendusega presidendiralli määravaks kaalukeeleks.

Vastus tuli eile õhtul Toompeal toimunud sotsiaaldemokraatide ligi kolm tundi kestnud koosolekul. See andis trumbid pihku Marina Kaljurannale. Valimised on küll salajased ja küllap on sotsidest valijameeste seas neidki, kes võivad hääle ka mõne teise oma lemmikkandidaadi toetuseks anda, kuid sotside poolt erakonnana Kaljuranna selja taha asumine annab talle üsna tugeva kindlustunde teise vooru jõudmiseks.

Eilsel koosolekul osalenud Kohtla valla valijamees Toomas Nõmmiste avaldas arvamust, et vähemalt 80 protsenti kui mitte rohkem sotsidest valijamehi peab kinni kokkuleppest hääletada Kaljuranna poolt. Koosolekul osalenute meeleolu otsuse üle olnud tema sõnul ilmselgelt hea.

Mis hakkab saama teises valimisvoorus, on küll jätkuvalt küsimärk, kuid Kaljurand poleks ka seal kindlasti autsaideri rollis.