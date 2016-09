Põhjarannik 20. septembril

* 14aastase Narva tüdruku Darja tapmises kahtlustavana on kinni peetud kaks Narvast pärit noormeest, neist üht kahtlustatakse tapmises ja teist tapmise varjamises. Vastuse põhiküsimusele − miks tüdruk tapeti − ja muud detailid on uurimisorganid valmis avalikustama alles kohtus. Uurimine tegi kindlaks, et 14aastane Darja tapeti sellessamas kohas, kust 2015. aasta 9. detsembril tema surnukeha leiti − Pähklimäe terviseraja kaugeimas osas, umbes paari kilomeetri kaugusel tema kodust. Uurijate sõnul oli tüdruk läinud sinna ise ja vägivaldselt teda sinna viidud ei oldud.

* Eesti arhitektide liidu aastapreemia võib tulla Ida-Virumaale. Eesti arhitektide liidu aastapreemiale esitati kaheksa tööd, mille seast valiti lõppvooru neli nominenti. Neist kaks asuvad Ida-Virumaal: Eesti kaevandusmuuseumi rikastusvabrik Kohtla-Nõmmel ning Joaoru rannahoone ja puhkeala Narvas.

* Narva linnavolikogu enamus hääletas lasteaiaõpetajate palkade tõstmise poolt − see otsus puudutab rohkem kui 300 Narva 18 lasteaias töötavat õpetajat. Palgad kerkivad 2017. aasta jaanuarist 15 protsenti.

* Laupäeval avas Jõhvi kontserdimaja hooaja suurepärane Valgevene riiklik akadeemiline sümfooniaorkester, mille kontserdil kõlasid ka selle maa rahvapilli simbli helid.