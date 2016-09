Uuenenud keskkonnalabor avati pauguga

19. september 2016

Jõhvis avati põhjaliku uuenduskuuri läbinud keskkonnalabor, mis võimaldab nüüd analüüse teha parimal tänapäevasel tasemel.

Eesti keskkonnauuringute keskuse (EKUK) Virumaa osakond on Jõhvis tegutsenud alates 1991. aastast. Seega tähistati uue näo ja sisu saanud labori avamisega ühtlasi ka selle juubelit.

Keskkonnalabori ehitusprojekti hakati ette valmistama juba mullu. Tutvuti Eestis mitme tipptasemel laboratooriumi sisustuse-seadmete-võimalustega, et parimad kogemused üle võtta. Peamisteks eesmärkideks seati püsiv ja reguleeritav sisekliima, analüüside kiirus ja täpsus, ohutu töökeskkond ning ruumi ja energia säästmine.

See kõik on nüüd tehtud. Rohkem kui 300 000 euro eest, millest kolmandik kulus sisustusele ja seadmetele. Ehitust toetas keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) ning sisustamist Euroopa regionaalarengu fond.

“Me väga hoolime sellest piirkonnast ja oma inimestest siin; meile on oluline olla kohal Virumaal, kus keskkonnaprobleemid on kõige suuremad. Tahame siin anda oma parima − ja see labor nüüdsel uuel kujul võimaldab seda tagada,” rääkis EKUKi juhatuse esimees Margus Kört. “Nüüd vastab see labor kõikidele tänapäevastele nõuetele; siin saab võtta kõiki proove, mis on selles piirkonnas vajalikud, ja neid analüüsida − kas siinsamas kohapeal või mõnes teises meie laboris, mis on mingitele analüüsidele spetsialiseerunud. Lisaks sellele on nüüd meie inimestel siin ka väga korralikud töötingimused.”

Ilma lindi ja käärideta

“Kui on EKUK, kellel on mure, siis on tore, et on olemas KIK, kes selle mure lahendamiseks raha annab, ja muidugi peaks olema kaasatud MP ehk Marko Pomerants,” oli keskkonnaminister Marko Pomerants ülimalt rahul, et siinne keskkonnalabor nüüd vunki juurde saab.

Misjärel AHHAA teaduskeskuse oranžis vormis mehed ministrile kõrvaklapid ja pika varrega süütli pihku surusid − klapid kästi pähe panna ja kõigil pealtvaatajatel kõrvad peopesadega katta −, et ootel olnud õhupallid suure pauguga lõhki saaks lasta.

Ega keskkonnalabori avamiseks mingi lihtne lindilõikamine sobinukski.

Vesi, õhk ja sisekliima

EKUKi Virumaa osakonna juht Allar Aron viis kõik soovijad vastseid laboriruume uudistama, kiites oma osakonna inimesi, kes kogu selle ehitusmöllu ajal väga kitsastes tingimustes tööd ikka edasi tegid.

Uhkusega esitlemise vääriliseks arvas Aron tipptasemel tõmbekapid ja iga laua kohal paikneva ventilatsioonisüsteemi, mis võimaldab mõnegi analüüsi laua tagant tõusmata ära teha, ohutust tagavad lükanduksed kui ka lõhnamääratlemiseks mõeldud pisikese eraldatud ruumi väiksema labori taganurgas.

“EKUKi laborite vahel on spetsialiseerumine,” rääkis ta. “Pakume siin kohapeal küll kõikide proovide võtmise võimalust, aga kõike me siin ei analüüsi − proovid saadame kiiresti sinna laborisse, mis just selle valdkonnaga tegeleb. Meie põhivaldkonnad on vesi, õhk ja sisekliima ning keskendume põhiliselt tööstusele ja suurettevõtetele.”

Enim täienes labor õhukvaliteedi mõõtmiseks vajalike seadmetega, näiteks saab nüüd kiiresti määrata välisõhus äärmiselt ohtlikku mädamuna lõhnaga vesiniksulfiidi. Olulisi lisavõimalusi annavad kaks uut erivarustusega sõidukit, millega saab liigelda ka raskesti ligipääsetaval maastikul.

EKUKi Virumaa osakonna Jõhvi laboris töötab 17 inimest, Kohtla-Järvel viis. Eelmisel aastal tehti Jõhvi ja Kohtla-Järve laboris kokku üle 45 000 analüüsi.