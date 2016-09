Iisaku lasteaiast võib saada Alutaguse vallamaja

19. september 2016

Iisakus pesitsevad mudilased ja ametnikud praegu ühe katuse all, aga küpsemas on plaan kolida lasteaed koolimajja. Selle sammuga vabaneks ruumi ametnikele, kelle arv kasvab, kuna Iisakust saab ilmselt viie ühineva omavalitsuse keskus.

Volikogu liige, kolme lapse ema Annely Oone algatas allkirjade kogumise plaani vastu viia lasteaed üle koolimajja ning anda lasteaiahoone täielikult ametnike käsutusse.

Palju küsimusi

“Lasteaiahoone on ehitatud lasteaia vajadusi silmas pidades ja selle juurde on loodud suurepäraste võimalustega pikalt arendatud suur õueala. Koht on rahulik ja lasteaiale väga sobiv. Pakutav uus koht seda ei ole, sest see tähendab laste jagamist kolme korruse vahel ning mängimist suurte tuultega õuealal,” põhjendavad pöördumisele allakirjutanud oma vastuseisu.

Samuti häirib neid, et vallavõimud pole lastevanemaid teavitanud ümberkorraldamise plaanidest ja see pole tulnud arutusele ka volikogu komisjonides.

“Sel nädalal ilmunud väike artikkel valla ajalehes on vaid väikese seltskonna tehtud otsustest tagantjärele teavitamine. Jääb selgusetuks, miks ei ole volikogu ja vallavalitsus kaalunud alternatiivseid valikuid ning millised on võimaliku uue vallavalitsuse ametnike hulk ja tegelik ruumivajadus. Leiame, et võimalik uus vallamaja ei vaja tervet lasteaiahoonet ning lihtsam on ametnikud pigem ise koolihoonesse saata,” märkis Oone.

Ta leidis, et ümberkorraldused tuleks kogukonnaga läbi rääkida ning kutsuda veel septembrikuu jooksul kokku rahvakoosolek.

Otsust veel pole

Neljapäeval toimunud volikogu istungil võeti vastu valla eelarvestrateegia 2017-2020, kuhu on kavandatud 300 000 eurot endise internaadikorpuse kohandamiseks ja sinna lasteaia paigutamiseks. Lisaks on ette nähtud 100 000 eurot selleks, et viia koolimajas teise kohta kunstide kool. Oone hinnangul annab see vallavalitsusele õiguse asuda juba järgmisel aastal ümberehituste kallale.

Iisaku vallavolikogu esimehe Priit Palmeti kinnitusel ei tähenda eelarvestrateegia vastuvõtmine otsust, et lasteaed kolitaksegi koolimajja. “Panime lihtsalt summad sisse, et oleks millelegi tugineda, juhul kui plaan läheb käiku. Otsustamise koht tuleb hiljem, sest ümberkorraldusteks on vaja raha, mida meil praegu ei ole, aga mida me aktiivselt otsime.”

Palmet selgitas, et kui valdade ühinemisel tuleks Iisakusse Alutaguse valla keskus, saaks liitumisrahast korrastada vaid valla kontorihoone. Lasteaia ja kunstide kooli kolimine ning sellega seotud kulud jääksid valla maksumaksja kanda.

Praegu töötab vallamajas 9 ametnikku.

“Ametnike arv võib kasvada 30ni, aga Iisakus asub reaalselt tööle 15-20 inimest, sest alguses jäävad kõikidesse omavalitsustesse alles teeninduskeskused. Kui lasteaia kolimisele tekib suur vastuseis, saaksime mahutada kõik ametnikud ka praegusele pinnale, kui me elamumajanduse kontori mujale viiksime. Aga see ei ole asja mõte. Asja mõte on ühendada lasteaed ja kool, et luua lastele paremad tingimused.”

Palmet selgitas, et ligemale 60 lapsega lasteaed Kurekell asub sovhoosi ajal ehitatud hoones, mida pole korralikult renoveeritud. Samal ajal on riigi ja Euroopa Liidu rahaga läbinud põhjaliku uuenduskuuri gümnaasiumihoone, kus õpib 135 last, aga mahuks õppima 700.

“Laste arv väheneb Iisakus nagu teisteski maapiirkondades. Eelmisel aastal sündis Iisakus kolm last ja seegi aasta ei tule parem. Demograafiline seis sunnib meid tegema otsuseid, sest rumal oleks vanaviisi jätkata ja korralikult renoveeritud haridusasutust pooltühjana hoida. Mis puudutab lasteaia mänguväljakut, siis atraktsioone saab teisaldada. Nii palju on eeltööd tehtud, et me kujutame ette, kus see võiks kooli juures olla. Projekti tellitud ei ole, sest otsus veel puudub.”

Lasteaia kolimise plussiks peab Palmet veel võimalust kasutada kooli aulat, spordisaali ja staadioni. Viimane kavatsetakse rekonstrueerida. Ligemale 900 000 euro suurune investeering koolistaadionisse kajastub nii Iisaku valla eelarvestrateegias kui ühinemislepingu projektis.

Palmeti hinnangul on kõige tõenäolisem, et piirkonnas moodustub Alutaguse vald, kuhu kuuluvad Iisaku, Alajõe, Tudulinna, Mäetaguse ja Illuka.