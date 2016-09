Ida-Virumaalt tasub hääli loota Repsil, Kaljurannal ja Kallasel

19. september 2016

Nendelt Ida-Virumaa valijameestelt, kes on oma otsuses selgusele jõudnud ega varja seda, tasub presidendivalimisel hääli loota Mailis Repsil, Marina Kaljurannal ja Siim Kallasel.

Ida-Virumaa linnade ja valdade volikogud sõelusid eilseks välja 22 presidendi valijat. Tähelepanuväärne on, et üle poole neist ei ole ühegi erakonna liikmed.

Põhjarannikule nõustusid oma eelistuse või siis soosikute ringi avaldama 12 valijameest. Ülejäänud väitsid, et alles mõtlevad ja kaaluvad või siis ei kavatsegi oma valikut avalikult teatavaks teha.

Helmet ja Jõksi ei nimetatud

Mõne kindla häälega võivad esimeses voorus Ida-Virumaalt arvestada Mailis Reps, Marina Kaljurand ja Siim Kallas. Seevastu Mart Helmet või Allar Jõksi ei nimetanud esimese eelistusena keegi.

Sotsidest valijamehed Toomas Nõmmiste Kohtla vallast ja Heiki Luts Vaivara vallast ning endine sots Eduard Odinets Kohtla-Järvelt ütlesid küll, et hääletaksid Eiki Nestori poolt, ainult et pole sugugi kindel, et ta üldse kandideerib. See, kellele lähevad Nestori loobumisel korral sotside ja sotsimeelsete hääled, võib osutuda neil presidendivalimistel määravaks. Nõmmiste sõnas, et tema teine eelistus oleks Marina Kaljurand. Luts kinnitas, et tema on meeskonnamängija ja käitub selle järgi, millise seisukoha erakond võtab.

Vähemalt viis häält peaks Ida-Virumaalt olema kindlad Mailis Repsil ja need tulevad Narvast, Sillamäelt, Kohtla-Järvelt ja Aserist, kus Keskerakond on tugevalt võimul. “Parteidistsipliin ikka maksab ka midagi,” sõnas üks kahest Narva valijamehest Olev Silland.

Reformierakondlasi on Ida-Virumaa valijameeste seas neli. Neist ainsana oli vaid Priit Palmetil selge, kuidas ta hääletab. “Eesti inimestel võiks olla hea meel, et nii kogenud poliitik nagu Siim Kallas nõustus presidendiks kandideerima,” sõnas ta. Anne Paas kaalub, kas anda hääl Kallasele või Kaljurannale. Veiko Erm Sondast ja Jüri Päll Alajõelt eelistavad aga oma valiku salajas hoida.

Küll aga peaks üks hääl Kallasele tulema Toilast, sealne valijamees Roland Peets kavatseb tema poolt hääletada.

Kõhklevad veel mitmed

Kallas loodab Ida-Virumaalt kõhklejaid oma leeri võita ja korraldab siinsetele valijameestele järgmisel kolmapäeval Saka mõisas õhtusöögi. Samas planeerib visiiti siia ka Marina Kaljurand.

Neid valijamehi, kelle häälte pärast tasub Ida-Virumaal võidelda, on veel mitmeid. Narva-Jõesuu esindaja presidendi valimiskogus Inge Muškina rääkis, et on volikogu liikmetega kokku leppinud, et nad saadavad hiljemalt reedeks talle e-postiga oma eelistuse. “Kes meie saadikutelt kõige rohkem hääli saab, selle poolt ma ka hääletan,” lubas Muškina.

Lüganuse valla poolt läheb presidenti valima volikogu esimees Marja-Liisa Veiser. “Ma ei ole veel nii vana ja kogenud poliitik, et saaksin nii tähtsat küsimust oma suva järgi otsustada,” sõnas ta ja lisas, et kogub vallaelanike arvamusi sotsiaalmeedias ja lisaks peaks järgmisel neljapäeval veel kokku tulema ka volikogu. “Viimane kord olid volikogus presidendikandidaatide asjus väga vastakad arvamused. Püüame nüüd ühise seisukohani jõuda ja seda ma kindlasti arvestan.”