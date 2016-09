Põhjarannik laupäeval, 17. septembril

17. september 2016

* Iisakus kütab kirgi vallavõimude plaan kolida lapsed praegustest lasteaiaruumidest koolimajja, et teha ruumi sama katuse alla asuvale vallavalitsusele, kuhu pärast ühinemist naabritega tuleb juurde ametnikke. Osa lapsevanemaid on alustanud selle kavatsuse vastu allkirjade kogumist leides, et pigem võiks hoopis vallavõimud ise kolida koolimajja ja jätta lasteaiaks rajatud hoone lastele.

* Narva linn peab maksma ehitusfirmale Verston Ehitus saamata jäänud 120 000 eurot, millest kuuendiku moodustab viivis, otsustas Tartu ringkonnakohus. Nüüd murravad Narva linnaametnikud pead, millistelt eelarveridadelt kohtu poolt välja nõutud rahasumma kokku näpistada.

* Tänases Põhjarannikus on ka ülevaade sellest, kes on Ida-Virumaa valijamehed ja kuidas nad kavatsevad hääletada. Nendelt Ida-Virumaa valijameestelt, kes on oma otsuses selgusele jõudnud ega varja seda, tasub presidendivalimisel hääli loota Mailis Repsil, Marina Kaljurannal ja Siim Kallasel. Seevastu Allar Jõksi või Mart Helme ei nimetanud oma esimese valikuna ükski valijamees.

* Idavirulaste poolt Norras püütud 2,2 meetrit pikk hiidlest on nüüd vaatamiseks väljas Mäetaguse jäägrimuuseumis. Kalakest külmutati kaks ööpäeva ning veeretati seejärel jääkastis Eestisse, kus liha suitsutati ning pisteti pintslisse, nahast ja peast tegid aga Tallinnas asuva Studio Viridise taksidermistid topise.

* Nädalalõpu pikk intervjuu on Põhjarannikus seekord Kuremäe kloostri juhi iguumenja Filaretaga, kes räägib ka muuhulgas sellest, et kuigi turistide käitumine häirib vahel õdesid, suhtuvad nad sellesse kannatlikkusega ja kloostri väravad on ikka kõigile huvilistele avatud.