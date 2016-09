Saksa suurfirma rajab Sillamäele oma tugikeskuse

17. september 2016

Infrastruktuuri ehitus- ja hooldusettevõte Leonhard Weiss RTE kavatseb rajada Sillamäele kontserni tugikeskuse, kuhu poolteise aastaga värvatakse tööle 20 inimest.

Tee-ehituse, sealhulgas trammi- ja raudteede ehituse ja hoolduse, aga ka elektrivõrkude projekteerimise, ehituse ja hooldusega tegelev rahvusvaheline kontsern Leonhard Weiss rajab Sillamäele kontseni tugikeskuse, mille eesmärk on hakata tegelema nii sise- kui välisturu hangete monitooringuga. Lisaks peab keskus toetama nendes osalemist.

Suurendab operatiivsust

“See tähendab ka abistavat rolli hinnakujundamisel ning pakkumisdokumentide koostamisel ja projektiaruandluses,” rääkis ASi Leonard Weiss RTE juhatuse esimees Kalle Kask.

Kuna Leonhard Weiss on 20 aastaga laienenud nii Skandinaavia kui Baltimaade turgudele, nõuab see ettevõttelt suuremat operatiivsust ja kiirust sobivatel hangetel osalemiseks. “Seetõttu ongi tugikeskus vajalik.”

“Teatavasti on Leonhard Weissi grupp Eestis esindatud kolme ettevõttega, mis tegutsevad infrastruktuuri ehituse ja hoolde valdkonnas (rööbasteed, autoteed ja energeetika). Tugikeskuse pikem eesmärk on seda teenust pakkuda ka teistele grupi ettevõtetele,” ütles Kask.

Tugikeskuse rajamisega luuakse 20 töökohta.

Tõenäoliselt Sillamäele

Võimalikest kohavalikutest oli laual mitu kandidaati, kuid enim hääli sai Sillamäe.

Kase hinnangul on Ida-Virumaal potentsiaali leida just ettevõtte nõutele vastavaid töötajaid. “Näiteks Harjumaaga võrreldes on ka tööturu olukord personali leidmisel soosivam,” märkis Kask.

Ja kuna eelkõige hakkab tugikeskus tegelema rahvusvaheliste hangete monitooringuga, on rõhuasetus just inglise, vene ja skandinaavia keelte valdamisel. “Me ei eelda, et inimeste leidmine saab olema lihtne, kuid usume, et Ida-Virumaalt on võimalik leida sobiva kvalifikatsiooniga, motiveeritud ja lojaalseid töötajaid,” lisas ta.

Inimeste värbamine on juba alanud ja kuulutused on üleval. “Otsime oma meeskonda hankejuhti, IT-spetsialisti, hankespetsialiste, projektijuhte jne. Pelgalt ametinimetused ei ütle aga midagi, kõigil huvilistel palume jälgida personali otsingu kuulutusi, seal on kirjas täpsemad nõuded,” soovitas Kask.

Tugikeskuse juurutamiseks on plaanitud poolteist aastat, seega kõiki inimesi ei võeta tööle korraga.

Leonhard Weissi kontserni põhitegevus Eestis jaguneb kaheks. Leonhard Weiss RTE ja Leonhard Weiss Viater Ehitus tegelevad tee-ehitusega, sealhulgas raudteede ja trammiteede ehitamise ja hooldusega. Leonhard Weiss Energy kaudu tegutseb Leonhard Weiss elektrivõrkude projekteerimise, ehituse ja hoolduse turul, spetsialiseerudes kõrgepinge välisvõrkudele.

AS Leonhard Weiss RTE kuulub Saksa kontserni Leonhard Weiss GmbH.