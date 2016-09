Põhjarannik reedel, 16. septembril

16. september 2016

* Vene tuntud toiduajakirjanik Nika Ganich testis Ida-Viru söögikohti. Ta alustas Eesti toidu teejuhi tegemist Ida-Virumaal ja pani siin ka eelmisel nädalal punkti. Moskva toiduajakirjanik lahkus siinsetest söögikohtadest heade muljetega, kuid leidis, et väljas einestamiseks on endiselt liiga vähe võimalusi. Eesti maitsete geograafia loodab Ganich valmis saada juba aasta lõpuks. Esialgu elektroonilise versiooni. Kevadel peaks see Moskvas ilmuma ka raamatuna.

* Kohtla-Järve Viivikonna linnaosa võimalik liitmine Vaivara vallaga oleks loogiline, ent selle ülevõtmine eeldab põhjalikke läbirääkimisi ja tugevat toetust riigi poolt. Tänavu mais tegi Vaivara vallavolikogu Kohtla-Järve linnavolikogule ettepaneku alustada läbirääkimisi suures osas varemestest koosneva Viivikonna linnaosa, sealhulgas Sirgala ühendamiseks Vaivara vallaga. Vald sooviks Kohtla-Järve linnalt ühe koorma ülevõtmise eest hüvitist, linnavõimu meelest ei saa aga sellest juttugi olla.

* Saksa suurfirma rajab Sillamäele oma tugikeskuse. Infrastruktuuri ehitus- ja hooldusettevõte Leonhard Weiss RTE kavatseb rajada Sillamäele kontserni tugikeskuse, kuhu poolteise aastaga värvatakse tööle 20 inimest, kelle põhitööks on hoida silma peal maailma eri riikides toimuvatel hangetel, mis võiksid sellele suurfirmale huvi pakkuda.