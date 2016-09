Narvas peksti läbi tööülesandeid täitnud kohtutäituri assistent

16. september 2016

Narvas peksti oma tööülesandeid täitmas olnud eakat kohtutäituri assistenti. Juhtunu asjaolusid alles selgitatakse.

63aastane kohtutäituri assistent tegi 13. septembril politseile avalduse peksmise kohta. Mehe ütluste kohaselt oli ta Narvas Tallinna maanteel asuva maja korteris parajasti oma ametikohustusi täitmas, kui üks 34aastane meesterahvas teda ründas.

Kannatanule osutati arstiabi ning seejärel lasti ta kodusele ravile.

Kakleja jäi vabadusse

Riigiprokuratuuri avalike suhete osakonna juhataja Kristina Kostina teatas Põhjarannikule, et algatatud on kriminaalmenetlus kehalise väärkohtlemise kohta. Uurimine on algstaadiumis ning juhtunu asjaolusid alles selgitatakse.

Ametlikku kahtlustust eilse päeva seisuga kellelegi esitatud veel ei olnud, samuti ei ole politsei juhtunu pärast kedagi kinni pidanud.

“Seaduse järgi on kohtutäitur võimuesindaja, seega kui keegi kohtutäiturit tema ametikohustuste täitmise ajal ründab, võib seda karistusseadustiku kohaselt käsitada vägivalla kasutamisena võimuesindaja vastu,” ütles Kostina, rõhutades samas, et juhtunu lõplik kvalifikatsioon selgub alles kohtueelse uurimise lõppedes.

Riske tuleb ette näha

Narva kohtutäituri Andrei Kreki sõnul võib töö kohtutäituri büroos teoreetiliselt küll riskidega seotud olla, ent riske on võimalik ette näha ja minimeerida. Tema büroos töötavad hea füüsilise ettevalmistusega ja selle töö jaoks spetsiaalselt välja valitud assistendid.

Krek lisas, et riske esineb nende töös siiski väga harva.

“Ning loomulikult võtame me neid arvesse. Kõik minu assistendid on hea füüsilise ettevalmistusega noored mehed, see tähendab, et nad ei lase säärastel asjadel lihtsalt juhtuda. Peale selle, kui on vähimgi kahtlus, et ette võib tulla agressiivset käitumist, siis kutsume me seadusele vastavalt alati kohale politsei,” rääkis kogenud kohtutäitur ning tõi näiteks väljatõstmise, mille puhul ebakorrektset käitumist eeldada võib.

Õigus politseilt abi paluda on kirjas täitemenetluse seadustikus: “Kui täitmist takistatakse või kui takistamist on alust eeldada, võib kohtutäitur taotleda politseiametniku kaasamist täitetoimingusse.”