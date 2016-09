Kohtla-Järvel selgus presidendi valija loosiga

16. september 2016

Kuigi Kohtla-Järve volikogus on Keskerakonna mäekõrgune ülekaal, lähevad selle linna poolt presidenti valima hoopis parteitud Riina Ivanova ja Eduard Odinets.

Kohtla-Järve on Narva kõrval teine Ida-Viru omavalitsus, kel on valimiskogus kaks kohta. Valijameeste valimissüsteem on selline, et ka siis, kui valida tuleb mitu valijameest, saab iga volikogu liige anda hääle vaid ühe eest.

Keskerakond esitas eile presidendi valijate kandidaatideks volikogu esimehe Riina Ivanova ning revisjonikomisjoni esimehe ja Ahtme gümnaasiumi direktori Svetlana Skorobogatova. Opositsiooni poolt esitati kandidaadiks volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liige ning kultuuriministeeriumi ametnik Eduard Odinets.

21st volikogu liikmest oli kohal 20. Üks valimissedel osutus kehtetuks, sest keegi saadikutest andis oma hääle kahele kandidaadile korraga. Ivanova sai 7 häält ja osutus valituks. Et nii Odinetsil kui Skorobogatoval oli hääli 6, tuli teise valija väljaselgitamiseks liisku heita.

Selleks pidi häältelugemiskomisjoni liige Arne Berendsen saalist lahkuma. Kaks ülejäänud komisjoni liiget panid valimiskasti ümbrikud Odinetsi ja Skorobogatova nimega. Berendsen kutsuti saali tagasi ja ta tõmbas välja ümbriku, kus oli sees Odinetsi nimi.

Odinetsile oli valituks osutumine üllatus, sest üks tema võimalikest toetajatest Zaur Abassov jäi istungile tulemata. “Ei osanud arvata, et teiselt poolt üks saadik rikub sedeli, ja pärast seda tuli mängu lihtsalt puhas õnn,” ütles tulemuse üle rõõmu tundnud Odinets, kel tuleb nüüd korrigeerida ka oma puhkuseplaane ja vormistada ümber tagasilennu pilet, et 24. septembriks valimiskogusse jõuda.

Varem sotside ridadesse kuulunud ja nende lipu all ka volikogusse kandideerinud parteitu Odinets sõnas, et juhul kui Eiki Nestor peaks valimiskogus kandideerima, hääletab ta tema poolt. “Ülejäänud puhkudel on mul keeruline praegu oma eelistust teha,” sõnas ta.

Riina Ivanova ei öelnud eile välja konkreetset nime, kelle poolt tema hääletab, kuid andis mõista, et tema soosik on Keskerakonna kandidaat Mailis Reps. “Ma näen presidendiametis naist, kes näeb Eesti tulevikku ja suudab võtta vastutust,” sõnas ta, lisades, et ta püüab mitte petta keskerakondlaste lootusi.