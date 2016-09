Põhjarannik neljapäeval, 15. septembril

15. september 2016

* Rahandusministeerium jättis rahuldamata SA Eesti Kaevandusmuuseum vaide, millega taotleti kaevandusmuuseumi investeerimistoetuseta jätnud ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) otsuse tühistamist. Kaevandusmuuseum küsis ligi 4 miljonit eurot selleks, et rajada muuseumi territooriumile Kohtla-Nõmmel 7D-kino, et simuleerida kaevanduse tööd maa all ja maa peal, ehitada välja konverentsikeskus, kunstiköök ning mitmeid teisi asju. EAS hindas taotluse küll abikõlblikuks, kuid eelistas raha eraldamisel Ida-Virumaa tööstusparkide toetamist. Kaevandusmuuseum vaidlustas otsuse, leides, et EASi otsus pole piisavalt põhjendatud ning hindajad pole olnud piisavalt pädevad. Rahandusministeerium lükkas sel nädalal valminud 22-leheküljelises vaideotsuses kõik muuseumi etteheited tagasi.

* Kuigi Kohtla-Järve volikogus on Keskerakonna mäekõrgune ülekaal, lähevad selle linna poolt presidenti valima hoopis parteitud Riina Ivanova ja Eduard Odinets. Seejuures pälvis opositsioonileeri kuuluv Odinets selle au tänu loosiõnnele, sest ta sai nagu nagu Svetlana Skorobogatovagi kuus häält.

* Kui veel paar aastat tagasi küsiti hajaasustusprogrammist toetus põhiliselt kaevu või joogiveetorustiku rajamiseks, siis tänavu moodustavad taotlustest lõviosa hoopis reovee ärajuhtimise ja puhastamisega seotud projektid. Ida-Viru maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Galina Paaps ütles, et hajaasustusprogramm osutus tänavu terves Eestis ülimalt populaarseks. Taotlusi laekus nii palju, et üle ei jäänud raha üheski maakonnas (varem on ülejäägid suunatud sinna, kus raha napiks jäi), mistõttu tuli valdade algseid pakkumisi proportsionaalselt 34 protsendi võrra kärpida.