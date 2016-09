Järve külas ehitatakse kergliiklusteed

15. september 2016

Novembri teisest poolest alates ei pea Järve mõisa alleel liiklejad enam autodega ühte teed kasutama.

Kohtla vald on kavandatavale Järve külast algavale 960 meetri pikkusele kergliiklustee jupile, mis allee kõrval kulgedes Jõhvi − Kohtla-Järve kergliiklusteele välja jõuaks, varem juba kahel korral ebaõnnestunult raha taotlenud. Tänavu mindi kolmandale katsele, küsides raha Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutliku arengu programmist.

30. augustil andis EAS teada, et taotlus rahuldatakse. Pisut üle 208 000 euro maksvat projekti toetatakse kuni 176 815 euroga, valla kanda jääb 31 202 euro suurune omaosalus.

“Ehitus juba käib,” ütles Kohtla vallavanem Etti Kagarov eile. “EAS oli nõus, et võisime hanke välja kuulutada kohe, kui eeltaotlus oli kooskõlastatud − projekt oli meil valmis juba siis, kui taotluse sisse andsime.”

Ehitusleping osaühinguga Estamet allkirjastati 16. augustil, tööde tegemiseks on ehitajal aega kolm kuud.

Kagarovi sõnul algab uus tee Järve küla majade juurest ning kulgeb pargi kõrvalt ja edasi piki alleed maanteeni, täpsemalt selle kõrval oleva kergliiklusteeni.

“Kasutajaid on sellel teel kindlasti palju: tervisejooksjad, rulluisutajad, koertega jalutajad, jalgratturid, põllumajandusühistusse tööle käijad. Praegu liiguvad nad mööda alleed ning pargi kõrval olevat kitsast ja käänulist rada, aga autode liiklust arvestades on see üsna ohtlik. Ka Kohtla-Järve linna elanikud hakkavad seda kindlasti kasutama, nii jooksjad kui rulluisutajad.”

Kergliiklustee saab täies ulatuses valgustuse, selle serva pannakse ka mõned pingid ja prügikastid.

Kevadel pidas plaani Kose-Pannjärve kergliiklustee esimese etapi ehk Kurtna lõigu ehitamisega algust teha Illuka vallavalitsus. Nüüd ütles vallavanem Oleg Kuznetsov, et sel aastal ehituseni kindlasti ei jõuta, küll aga tuleval aastal.

“Umbes kahekilomeetrine Kurtna lõik saab siis kindlasti valmis, ilmselt rohkemgi,” lubas ta.