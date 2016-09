Mäetaguse põhikool võttis Ida-Virumaal esimesena kasutusele e-õpilaspileti

15. september 2016

Mäetaguse põhikoolis on sellest õppeaastast kasutusel e-õpilaspilet, mis avab ka kooli välisukse ning on bussis kasutatav sõidukaardina.

Üks funktsioon on sel nutikal plastkaardil veel: sellega saab end koolisööklas einestama registreerida.

Funktsioone võib lisada

Koolilõuna on lastele tasuta, seal pole piiksutada vaja, nagu koolirahvas e-õpilaspileti kasutamist kuuldava piiksu pärast nimetab. Küll aga läheb kiipkaart käiku, kui 5.-9. klasside õpilased lähevad pärast tunde einestama. “Enne tuli oma nimi kausta kirja panna, nüüd piiksutad,” selgitas 7. klassi õpilane Natalja ning kinnitas oma klassiõdede Henriette ja Liisaga kui ühest suust, et e-õpilaspilet on üks vahva kaart.

Esimeses klassis õppiv Livio, kel pole sööklas e-kaarti vaja kasutada, tahaks seda aga kangesti teha. “Kui ma suureks saan, siis hakkan piiksutama,” teatas ta kokatädile otsustavalt.

Praegu täidab e-õpilaspilet Mäetaguse põhikoolis seega kolme lisafunktsiooni − läbipääsukaart, sõidukaart ühistranspordis ja söögikaart −, kuid neid võib lisada veelgi. “Tulevikus võib e-õpilaspileti võtta kasutusele ka raamatukogus ning avada sellega garderoobi ust,” märkis kooli majandusjuhataja Maarja Saatman.

Välisukse avab e-õpilaspilet koolipäevadel hommikul kella poole kaheksast õhtul poole kuueni, kui koolis tegutsevad huviringid on töö lõpetanud. Vajaduse korral saab nii päevi kui kellaaegu muuta.

Elektroonilised kaardid väljastati ka kooli personalile, kes kasutab seda läbipääsu- ja sööklakaardina. “Töötajad said kaardid kätte juba augusti lõpus, nii et meil oli aega testida,” nentis Saatman, kelle sõnul vajab kaardi kasutamine sööklas ja bussis veel natuke timmimist.

Turvalisus primaarne

Tallinnas, kus e-õpilaspilet võeti esimesena kasutusele, on sellele üle minemas kõik koolid. Mäetaguse põhikool, kus on 128 õpilast ja üle 40 töötaja, on Ida-Virumaal esialgu ainuke, kelle töötajatel ja õpilastel elektrooniline kaart taskus. “Kui see töötab ideaalselt Gustav Adolfi gümnaasiumis, kus on üle 1000 õpilase, saame meie ammugi hakkama,” sõnas Mäetaguse põhikooli direktor Veera Sibrik.

Sibriku sõnul said nad e-kaardi kasutusele võtmiseks kindlustunde just Gustav Adolfi gümnaasiumist. “Sealt kinnitati meile, et see kaart õigustab end igati ning töötab laitmatult.”

Sibrik on rahul, et kaardi kasutuselevõtt tagab kooliperele turvalisuse. Sinnamaani oli kooli välisuks avatud ka neile, kel sinna asja polnud. “Koolipere turvalisus on mulle primaarne ning ma ei saanud sellist pilti rahulikult vaadata,” ütles Sibrik.

E-kaardi süsteemi kasutuselevõtt läks koolile maksma 3700 eurot. Sibrik märkis, et see summa tundub suur, kuid valvuri palkamine oleks rohkem maksma läinud. Pealegi toimib e-kaart mitte ainult läbipääsukaardina, vaid tal on mitu funktsiooni.

Lisaks nutika plastkaardi kasutamisele liitus Mäetaguse põhikool sellest õppeaastast ennetava programmiga “Kiusamisest vabaks!”. “Ma olen väga rahul, et need kaks asja arenevad paralleelselt,” sõnas Sibrik, “et kool oleks turvaline ja et siin poleks kiusamist.”