Põhjarannik, kolmapäeval 14. septembril

14. september 2016

* Mäetaguse põhikoolis on sellest õppeaastast esimesena Ida-Virumaal kasutusel e-õpilaspilet, mis avab ka kooli välisukse ning on bussis kasutatav sõidukaardina. Üks funktsioon on sel nutikal plastkaardil veel: sellega saab end koolisööklas einestama registreerida. Kooli direktor Veera Sibrik on rahul, et kaardi kasutuselevõtt tagab kooliperele turvalisuse. Sinnamaani oli kooli välisuks avatud ka neile, kel sinna asja polnud. “Koolipere turvalisus on mulle primaarne ning ma ei saanud sellist pilti rahulikult vaadata,” ütles Sibrik.

* Eesti Energia tahab Narva lähedal Auveres asuvas vanemas õlitehases Enefit140 hakata õli tootmise toorainena kasutama põlevkivi kõrval ka purustatud autorehve. Rehvidest õli kättesaamist üritasid 15-20 aastat tagasi nii Eesti Energia ise kui ka Viru Keemia Grupp, kuid tookord ei kandnud need ponnistused vilja ei tehnoloogilistel ega majanduslikel põhjustel. Plaani õnnestumine aitaks muuhulgas aga lahendada küsimuse, mida hakata peale praegu Eestis vedelevate kümnete tuhandete vanade rehvidega.

* Kui suurem osa omavalitsustest on valinud presidendi valijameheks volikogu esimehe, siis Illuka saadikud otsustasid seda tööd tegema saata hoopis oma pesamuna – Narva jõe äärest Kuningakülast pärit 23aastane Kristo Kesleri, kes õpib Tartus maaülikoolis loodusturismi.

* Veel kaks aastat tagasi kulus jõhvilanna Hillevi Velbal maratoni läbimiseks üle nelja tunni − sel pühapäeval Tallinna maratonil aga tegi ta seda rohkem kui tund aega kiiremini ja sai kaela Eesti meistrivõistluste pronksmedali. Sellest aastast Eesti rekordiomaniku Jane Salumäe juhiste järgi treenima hakanud 37aastane Jõhvi lasteaias Kalevipoeg töötav kahe lapse ema tahab järgmisel maratonil alistada ka kolme tunni piiri. Seekord jäid sellest mõned minutid puudu.

* Põhjarannik vestles nädal enne Venemaa uue riigiduuma koosseisu valimisi teeneka poliitikaanalüütiku Lilia Ševtsovaga, kes leiab, et Venemaa lootus ei peitu end ammendanud isevalitsemissüsteemis, vaid uuenenud kodanikkonnas, kellest enamik ei vaja enam isakest tsaari. Ševtsova toob esile praeguse Venemaa fenomeni: “Kogu isevalitsemise ressurss on ammendunud, süsteem ei suuda ühelegi − ei siseriiklikule ega välisele − väljakutsele vastata, aga siiski − ja see on meie aja dramaatiline paradoks − see süsteem mitte pelgalt ei jää ellu, vaid suudab ka ära hirmutada Lääne liberaalsed demokraatiad ja lahendada edukalt oma taktikalised küsimused.”