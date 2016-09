Ida-Viru kasuperedele kingiti sadu raamatuid

14. september 2016

Kohtla-Järve kasuperede ühing avas uue hooaja trükilõhnaliselt − kohale jõudis mitusada annetatud raamatut. “Vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed vajavad paranemiseks aega ja positiivset lähisuhet. Raamat on sümboolne, sest lugedes saab lapsega aega veeta,” ütles MTÜ Igale Lapsele Pere eestvedaja Jane Snaith.

Kokku koguti SmartPOSTi heategevuskampaaniaga “Uuele ringile!” kaks veoautotäit raamatuid. Jane Snaithi sõnul jõuavad kõik raamatud õige pea kasuperedeni üle Eesti. Kohtla-Järvele transporditi venekeelne lugemisvara, sest siinsesse ühingusse kuuluvad venekeelsed pered. Üle Eesti toetavad ja kasvatavad ühinguga seotud pered rohkem kui 170 last.

Uusi tuleb vähe

MTÜ Igale Lapsele Pere Kohtla-Järve koordinaator Ljubov Dorošenko märkis, et praegu koondatakse 24 hooldusperet.

“Uusi peresid on liitunud vähe. Kahjuks leiab osa sotsiaaltöötajaid, et last on lihtsam paigutada asenduskodusse kui kasuperre. Asenduskodus on kergem lapse käekäiku jälgida kui peresid külastada, pealegi küsivad pered nõu ja abi. Samas peaks mõtlema esmajoones lapse huvidele,” arutles nelja lapse ema, kes on olnud lühemat või pikemat aega toeks 17 võõrale lapsele.

Snaith rõhutas, et iga laps väärib perekonda. “Olen suur lastekodude vastane, sest see on süsteemile kergema vastupanu teed minek. Lastekodule kirjutatakse peale “peremaja” ja kasvatajale otsa ette “pereema”, aga see on ikkagi asutus. Seal ei näe lapsed seda, kuidas normaalses peres elatakse.”

Snaith lisas, et kasuperedesse jõuavad enamasti nn katkised lapsed, mistõttu on hooldusperede harimine ülioluline. Eelmisel reedel toimunud Kohtla-Järve ühingu kokkusaamisel räägiti sellest, kuidas valmistada kasulapse tulekuks ette oma pere ja lähedased. Koolitusprogrammi autor on Taani tunnustatud psühholoog ja terapeut Niels Peter Rygaard ning see on tõlgitud eesti ja vene keelde.

Kasuperede ühing levitab nii eesti kui vene keeles sama Taani autori raamatut “Kiindumushäirega laps − praktilise teraapia käsiraamat”, mis on mõeldud kasuvanematele, asenduskodude töötajatele, sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatele, pedagoogidele ja kõikidele, kes puutuvad kokku vanemliku hoolitsuseta jäänud lastega.

Turvaline keskkond ravib

Snaith peab seda omamoodi piibliks. Raamatu esimene pool räägib sellest, kuidas kiindumushäire kujuneb, ja teine osa on teraapia, mida saab teha kodus, kui panna laps normaalsesse keskkonda.

“Kui laps elab asutuses ja tal pole pidevat positiivset keskkonda, siis tunniks ajaks psühholoogi juurde saatmine teda ei aita. Lapse aju salvestab oma arengu jooksul seda, mida ta näeb kõige rohkem. Kui ta näeb asutusepõhist elu, siis ta salvestab selle. Aitab pere, aga pere peab olema teadlik, koolitatud ja toetatud. Me kõik oleme erisugused, me ei saa muuta perekeskkonda ühesuguseks, aga meil on teadmised lapse toetamiseks,” rääkis ta.

Snaith ise on olnud pikemat aega kasuema kahele tüdrukule, mõlemad tulid tema perre teismeeas. Ta on kogenud, et kiindumuspõhine teraapia aitab, kui seda teadlikult teha. Eriti on seda märgata noorema kasutütre puhul, kes on emata kasvanuna klassikaline kiindumushäirega laps. Kuus aastat elas ta koos vägivaldsest alkohoolikust isaga ja kuus aastat lastekodus.

“Minu juurde tuli ta 12aastasena − sain väga ilusa hingega, aga meeletult katkise lapse. Praegu on ta 18, aga tal esinevad vahel siiani raevuhood, mille peale mul soovitatakse kutsuda politsei või ta välja visata. Aga mina tean, et ta on aeg-ajalt viieaastane ja katkisele lapsele tuleb luua turvaline keskkond. Kui ma panen ülierutunud või agressiivse lapse teki sisse ja võtan sülle ning hakkan kiigutama nagu väikest last, siis see ravib,” rääkis Snaith.