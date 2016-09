Kopplaadur sandistas kogenud mäemehe

14. september 2016

Laupäeval Estonia kaevanduses toimunud tööõnnetuses kaotas 53aastane kaevur Valeri Voropajev oma jala, kui kopplaadur talle maa all kopaga otsa sõitis.

Õnnetus juhtus laupäeva hommikul kella 11.10 paiku, mil ligikaudu pool vahetusest oli juba selja taha jäämas. Üle 30 aasta pikkuse kaevuristaažiga jaoskonnaülema abi Valeri Voropajev juhendas parajasti kopplaaduri juhi tööd ja soovis, et ta kaevanduskäikude ääres paikneva niinimetatud manööverdamistasku savisest pinnasest puhtast teeks.

Kopp sõitis otsa

Tööinspektsiooni tööinspektor-uurija Tiit Tabor rääkis eile kogutud esialgsete andmete põhjal, et kopplaaduri juht ei saanud ilmselt esimese korraga koppa piisavalt täis. Voropajev ei osanud ette näha, et laaduri juht uuesti seda täitma läheb, ja liikus ise taskusse. “Kopplaaduri juht ei pannud teda aga tähele ja sõitis koppa teist korda täites talle hooga otsa,” ütles ta. Õnnetuse tagajärjel kaotas Valeri ühe jala ja raskelt sai viga ka teine. Mees toimetati haiglasse.

Eesti Energia kaevandusettevõte oli toimunu kommenteerimisel napisõnaline. “Ettevõte tegeleb koostöös tööinspektsiooniga juhtumi ja selle põhjuste uurimisega,” teatas kommunikatsioonijuht Jelena Derbneva.

Ta lisas, et kannatanu kaevuristaaž on üle 30 aasta. Ta on töötanud eri ametites peale Estonia kaevanduse ka omaaegses Sompa kaevanduses. Estonia allmaajaoskonna juhataja abina töötab ta alates 2011. aastast.

Tiit Tabori sõnul on kopplaaduritega varemgi Estonia kaevanduses tööõnnetusi olnud. “Need on väga võimsad masinad ja nendega kiputakse päris kiiresti sõitma. Väiksemagi valearvestuse korral või ohutusnõuete mittetäitmisel võivad olla rängad tagajärjed,” tõdes ta.

Derbneva sõnul saaks seekordse ja eelmiste õnnetuste vahelisi seoseid, järeldusi, üldistusi ja võrdlusi teha alles pärast uurimise lõppu.

Kaks aastat tagasi tappis kopplaadur inimese

Kaks aastat tagasi hukkus Estonia kaevanduses 53aastane kopplaaduri juht Anatoli Vassiljev. See õnnetus leidis aset mäetööde tsoonist väljaspool kopplaadurite parklas, kui kaevanduse öine vahetus oli lõpetamas oma seitsmetunnist vahetust. Vassiljev oli just parkinud oma kopplaaduri ja sellest väljunud, kui talle sõitis otsa teine kopplaadur.

Õnnetuse toimumise ajal istus Vassiljev laadurite parklas oleva laua taga ja märkis päevikusse oma töötunde, kui sõitev kopplaadur oma mootoriosaga kannatanu seina ning laua vahele muljus.

Eesti Energia Kaevanduste tootmisdirektor Erik Väli rääkis tookord Põhjarannikule, et Estonia kaevanduses on tiheda masinaliikluse tõttu ka oma liiklusreeglid paigas. “See sarnaneb suuresti linnaliiklusega, ka maa all on liiklusmärgid, mis tähistavad kiirusepiiranguid, ning viidad,” selgitas ta.

Näiteks on kaevanduse maapealses osas sõidukite kiirus piiratud 20 kilomeetrile tunnis, kuid maa all niinimetatud üldkasutatavatel teedel 40 kilomeetrile. “Tööeedes on piiratud ka masinate liikumistsoon,” rääkis ta.