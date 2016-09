Põhjarannik teisipäeval, 13. septembril

13. september 2016

* Laupäeval Estonia kaevanduses toimunud tööõnnetuses kaotas 53aastane kaevur Valeri Voropajev oma jala, kui kopplaadur talle maa all kopaga otsa sõitis. Alles eelmisel kuul sai tööõnnetuses rängalt vigastada Narva karjääris läbindaja Vitali Bolšakov. Eelmisel aastal hukkus Estonia kaevanduses kaks kaevurit. On põlevkivikaevandustes sagenenud tõsised tööõnnetused vaid halbade asjaolude kokkulangemine või soodustab ohutusnõuete eiramist suurenev töö intensiivsus, mis on võimadanud Eesti suurimal kaevandusettevõttel tõsta tööviljakust?

* Narvas on alanud kommunaalametnike massiline koondamine, mille eesmärgiks tuuakse analoogsetele ametikohtadele vaid parimate töötajate väljavalimine. Kavas on taasluua amet, mis ühe linnavõimudele ebamugavaks muutunud ametniku kõrvaldamiseks mõned aastad tagasi lihtsalt likvideeriti.

* Tänases Põhjarannikus on intervjuu ka Rakvere Teatri peanäitejuhi Üllar Saaremäega, kes räägib eelseisva hooaja uutest etendustest, mida on kokku koguni üheksa.” Üheksa on täpselt nii palju, et me saame hakkama. Me ei lähe seekord ei hulluks ega tee tavapärasest vähem, üheksa on pigem reegel,” tõdeb Saaremäe.