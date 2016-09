Kuidas oleks õiglane?

12. september 2016

Põhjarannik kirjutab tervisekeskustega seotud erimeelsustest Jõhvis, mis said alguse perearstide leeris ja on nüüd jõudnud ka vallavõimude huviorbiiti.

Kui emotsioonid kõrvale jätta, on asjalood järgmised: OÜ Corrigo on teinud uue tervisekeskuse eskiisprojekti, esitanud selle sotsiaalministeeriumile, saanud positiivse rahastusotsuse ja panustab sellesse ise üle poole miljoni euro. Vald on lubanud projekti toetada 165 000 euroga − eeldusel, et Jõhvi tuuakse raha juurde. Jutt on ligemale 2 miljoni suurusest investeeringust.

OÜ Jõhvi Tervisekeskuse arstide tuumik kasutas oma õigust jääda oma senisesse hoonesse ja mitte ühineda uue keskusega. Selle hoone lõpuni renoveerimine tuleks suuresti Jõhvi maksumaksja taskust. Pealegi on küsitav, kas uutes tervisekeskustes eeldatud teenused sinna ära mahuksid. Meenutame, et uute tervisekeskuste loomise mõte ei olnud perearste omavahel tülli ajada, vaid suurendada ühe katuse all esmatasandi arstiabi meeskondi, kes pakuksid patsientidele senisest laiemat tervishoiuteenuste valikut.

Põhjarannik ei saa võtta ehituseksperdi rolli ega hinnata, kas ja kui suurte kuludega saaks olemasoleva perearstikeskuse viia vastavusse riigi uute ootustega. Küll aga saame hinnata tekkinud olukorda valla maksumaksja vaatevinklist. Miks peaks valla eelarvest panustama kahte keskusesse või eelistama sellist, mis investeeringuraha juurde ei too ning võib nurjata ka juba rohelise tee saanud rahalaeva saabumise?

Argumendiga, et uues keskuses on esialgu ainult kaks Jõhvi perearsti, kaugele ei ratsuta. Patsiendid on oma valikutes vabad ja võivad hääletada jalgadega, valides ükskõik millise Jõhvis tegutseva perearsti. Loomulikult võib minna ka mõne Tallinna tohtri nimistusse, aga kas sel oleks enam mõtet, kui Ida-Virumaa keskuses pakutaks samasugustes tingimustes esmatasandi tervishoiuteenuseid nagu pealinnas?