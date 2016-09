President käis kaitseväe tänutuuril

12. september 2016

Eesti Vabariigi president, kaitseväe ülemjuhataja Toomas Hendrik Ilves käis reedel sõjaväeosades lahkumisvisiidil, tänades kaitseväelasi teenistuse ja nende peresid kannatlikkuse eest.

Reedel Viru jalaväepataljonis paarisaja ajateenija ja kaadrikaitseväelase ees tänu avaldanud president Toomas Hendrik Ilves tõdes, et tema ametisoleku kümne aastaga on kaitsevägi teinud oma arengus suure sammu. Ta kinnitas, et Eesti kaitsevägi on maailmatasemel, ja tänas neid, kes selle eest on hea seisnud. “Ma tänan teid ning palun tänusõnad edasi anda teie pereliikmetele toetuse ja kannatlikkuse eest,” ütles ta.

Võttis tõsiselt

Toomas Hendrik Ilves tõdes, et on oma ülesandeid riigikaitse kõrgeima juhina võtnud väga tõsiselt. “Kui sõdurid lähevad missioonile, käin ma neid saatmas ja tagasi tulles vastu võtmas; kui nad on saanud viga, siis lähen ma neid vaatama. Peame aru saama, et meil on väike riik ja kui selle riigi kodanikud on valmis seda riiki teenima, siis miinimum, mis president saab teha, on minna neile vastu,” ütles ta.

President hindab kaitseväe professionaalset taset väga kõrgelt ning tal on hea meel, et läbi kümne ametiaasta on näinud inimesi, kes innustunult riiki teenivad ja näitavad, et meie kaitsetahe on suur.

“Meil on heal tasemel ajateenistus ja mul on hea meel, et meil on palju noori, kes on innukalt valmis neile antavat infot vastu võtma. Seda tean ma täpselt, sest mu poeg on just ajateenistuse läbi teinud,” ütles ta.

Ilves, kelle mantlipärija asub ametisse 10. oktoobril, tõdes, et kui tal on oma järeltulijale midagi öelda, siis just seda, et ta peab hoidma Eesti sõdureid ja kaitseväelasi. “Nad on meile olulised,” kinnitas ta.

Kopteriga Talibani aladel

Toomas Hendrik Ilves, kes presidendina on käinud nii suurõppustel kui ka välismissioone vaatamas, tõdes, et iga-aastane suurõppus “Kevadtorm” on koht, mida ta hea meelega külastab, ning tal on hea meel, et aastatega on see muutunud rahvusvahelisemaks. “”Siil” oli õppusena lausa erakordne,” kiitis ta.

Kümne aasta põnevama kaitseväega seotud tegevusena tõi Ilves välja lendamise Afganistanis Talibani territooriumil. “See toimus 50 meetri kõrgusel lahtises helikopteris ja suurel kiirusel. Nii madalal seetõttu, et kopterit oleks raske sihtida. Kui me olime siis sügaval Talibani territooriumil, käisime välivõimlas, kus ma haarasin kätte sangpommi, unustades, et see päikese käes kuumaks läheb, ja põletasin ära oma käe,” meenutas ta.

Toomas Hendrik Ilves külastas reedel väeosi Tapal, Jõhvis ja Võrus.