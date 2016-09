Põhjarannik laupäeval, 10. septembril

10. september 2016

* Jõhvi loodav tervisekeskus tekitab pingeid. Ehkki OÜ Corrigo esitatud Jõhvi tervisekeskuse projekt on saanud sotsiaalministeeriumilt rohelise tule, võib vahepeal vahetunud vallavõim otsustada omaosalusest loobuda ja asuda toetama olemasoleva perearstikeskuse renoveerimist. Selline võimalus jäi õhku kolmapäeval toimunud sotsiaalkomisjoni istungil, kuhu olid kutsutud ka Jõhvis tegutsevad perearstid, kuna erimeelsused tervisekeskuse küsimuses pole vaibunud.

* President Toomas Hendrik Ilves käis eile Jõhvis asuvas Viru jalaväepataljonis lahkumisvisiidil, tänades kaitseväelasi teenistuse ja nende peresid kannatlikkuse eest. Ilves tõdes, et tema ametisoleku kümne aastaga on kaitsevägi teinud oma arengus suure sammu. Ta kinnitas, et Eesti kaitsevägi on maailmatasemel, ja tänas neid, kes selle eest on hea seisnud. * .Eeloleval nädalal arutavad Ida-Viru keskregiooni neli volikogu omavahelist liitumislepingut, mis näeb muu hulgas ette, et kuigi vallakeskus hakkab olema Jõhvis, jäävad vähemalt esimesed neli aastat endistesse vallamajadesse elanikke teenindama teenuspunktid. Kohtla, Kohtla-Nõmme ja Toila volikogu arutavad lepingut eeloleval kolmapäeval, Jõhvi volikogu päev hiljem. Uue omavalitsuse nimeks saab Jõhvi vald.

* Põhjaranniku pikk nädalavahetuse intervjuu on klimatoloog Ain Kallisega, kes tõdeb, et kliima poolest on Eesti suur riik. “Eesti, Inglismaa, Soome ja Iirimaa on ilmaennustamise seisukohalt väga rasked paigad. Tsüklonite liikumise teed muutuvad nii kiiresti; kui üks neist läheb 100 või ka 50 kilomeetrit lõuna või põhja poolt, on ilm kohe vastupidine. Tunnen sünoptikutele vahel kaasa, kui näen, et ilm on niisugune segane. Mina ilma ei ennusta, olen klimatoloog ja saan rääkida ilmast tagantjärele − see on palju “ohutum” töö kui sünoptikul,” on Ain Kallis avameelne.

* Tänases Põhjarannikus on reportaaž Kohtla-Järvel Põhja alleel asuvast ühiselamust, kuhu on suuremas osas koondatud elama eluheidikuid. Ent ühiselamu uus omanik on asunud üheksakorruselist hoonet renoveerima, et meelitada sinna elama ka korralike elukommetega inimesi.

* Juubelijuttu aetakse tänases Põhjarannikus venekeelse Raadio 4 Narva stuudio inimestega, kes tähistasid hiljuti oma stuudio 20. sünnipäeva.