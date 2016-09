Haridustaeva säravaid tähti tunnustatakse tänavu Jõhvis

9. september 2016

Ida-Virumaalt jõudis aasta õpetaja kandidaatide hulka kolm haridusinimest: Heidi Uustalu, Silja Sarap ja Tiiu Assafrei. Iga kategooria laureaadid kuulutatakse välja 8. oktoobril Jõhvi kontserdimajas üleriigilisel auhinnagalal “Eestimaa õpib ja tänab”.

Aasta õpetaja gala eesmärk on esile tõsta haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kes panustavad noorte heasse käekäiku ning kelle töö on teistele eeskujuks.

Parimatest parimad

Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna asejuhataja Tarmu Kurm ütles, et tunnustuskonkursile said kandidaate esitada kõik soovijad, kokku tehti seda rohkem kui 900 korral. “Parimatest parimate väljaselgitamiseks tegid tööd maakondlikud komisjonid, kõrghariduse komisjon ja seejärel üleriigiline komisjon, kuhu kuulusid haridusega seotud organisatsioonide esindajad.”

Aasta õppeasutuse juhi kandidaat, Kiviõli 1. keskkooli direktor Heidi Uustalu ütles, et teda on tunnustatud maakondlikul tasandil, aga vabariiklikku esikolmikusse pole ta varem pääsenud. “Eesti meistrivõistluste pronks on juba taskus,” naeris ta.

Uustalu ütles, et 13 aasta jooksul on praeguses ametis olnud paremaid ja halvemaid aegu, aga igav pole seni hakanud.

“On teooria, et ühel kohal võib olla maksimaalselt viis aastat, siis hakkad manduma. Mingil hetkel olin murelik ja otsisin selle kohta märke, aga ei leidnud. Ma ei usu enam, et käid viie aastaga maha, kui töö köidab. Elu kihutab sellisel tempol, et püsi ainult reel.”

Uustalu lisas, et peaks minema auhinnagalale koos kollektiiviga.

“Lihtne on särada, kui su ümber on nii palju inimesi, kellega me vastastikku inspireerime ja innustame. Üks pole lahinguväljal sõdur ja ma olen tänulik inimeste eest, kellega saab teha kooli, nagu ta minu arvates peaks olema − ühine õppimise ja inimeseks kasvamise koht.”

Haridus- ja teadusministeerium kirjeldab Heidi Uustalu kui inimest, kes peab juhina väga oluliseks oma töötajate rahulolu ning töötab nii enda kui meeskonnaga selle nimel, et muuta koolikeskkond sõbralikuks.

“Ta on valmis kuulama ja panustama, on paindlik ning aitab raskes olukorras lahendusi leida. Õnnestumiste puhul tõstab esile nii õpilasi kui õpetajaid. Uustalu on sihikindel ja eesmärgile orienteeritud ning edastab jõuliselt sõnumit: tahan-suudan-teen. Ta on ettevõtliku kooli programmi vedaja ja liitujate abistaja, tehes tihedat koostööd Ida-Viru ettevõtluskeskusega. “Noored kooli” programmi toetajana pakub ta noortele suurepärast töökeskkonda,” seisab iseloomustuses.

Julgustab uuesti proovima

Aasta lasteaiaõpetaja kandidaadiks valiti Silja Sarap, kes töötab Toila lasteaias Naerumeri.

Sarapit tunnustatakse kui õpetajat, kelle õppetegevused on läbi mõeldud nii, et kõik lapsed tunnevad end olulise ja vajalikuna. Ta julgustab lapsi asju üha uuesti proovima ning mitte alla andma.

“Märkimisväärne on Sarapi ettevõtlikkus − just tema ideena ja eestvedamisel toimus 2015. aasta juunikuus Ida-Virumaa lasteaedade esimene laulu- ja tantsupidu “Oleme Virumaa lapsed”, millest võttis osa üle 260 lapse. Sarap on õpetaja, kes teeb oma tööd nii, et seda naudivad peale tema ka lapsed, lastevanemad ning kogukondki,” kirjeldatakse aasta lasteaiaõpetaja kandidaati.

Aasta klassijuhataja kandidaat, Narva eesti gümnaasiumi õpetaja Tiiu Assafrei toetab õpilaste initsiatiivi ja arvestab nende ettepanekutega. Temale on oluline lastes tervikliku maailmapildi kujundamine. Näiteks ergutab ta õpilaste loodushuvi. Laste rajatud klassiaias kasvatatakse köögiviljataimi, mille eest hoolitsedes õpitakse vastutust ning lugupidamist elava looduse vastu.

Assafrei on algatanud ka öölugemise traditsiooni, mille puhul kogunetakse mõned korrad aastas kokku, et üksteisele põnevaid jutte lugeda ja rääkida.

Iseloomustuses tuuakse välja, et Assafrei klassis õpib palju lapsi, kelle emakeel ei ole eesti keel. “Oma hoolivuse, osavõtlikkuse ja pühendumusega on ta loonud klassis mõistva ning toetava õhkkonna, mis julgustab lapsi suhtlema ja avatud olema. Lastes on kinnistunud õlatunne, üksteist toetatakse ja usaldatakse.”

Peale kolme haridusinimese tõstetakse esile Ida-Viru ettevõtluskeskust (IVEK), mis on aasta hariduse sõbra kandidaat. Ettevõtluskeskus on haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” algataja ja eestvedaja 2006. aastast. Praeguseks on haridusprogrammiga liitujaid üle Eesti.

Tunnustusürituse “Eestimaa õpib ja tänab” eestvedajad on haridus- ja teadusministeerium, sihtasutus Innove ning Eesti haridustöötajate liit.

Gala lavastaja on näitleja, lavastaja, filmi- ja telerežissöör Ain Mäeots. Tema vastutas laval toimunu eest ka eelmisel aastal Vanemuise teatris. Tookord otsustas Mäeots osa üritusel näidatud humoorikatest videoklippidest filmida Toila gümnaasiumis. Koos näitlejate Ott Sepa ja Ragne Pekareviga lõid seal kaasa Toila gümnaasiumi noored, kes õpivad kultuurikorraldust.

Ka tänavusest auhinnagalast teeb otseülekande Eesti Televisioon.