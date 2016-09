Illuka otsustas liituda lõunaregiooni valdadega

9. september 2016

Varem Iisaku valla ühinemisläbirääkimiste ettepaneku tagasi lükanud Illuka vallavolikogu andis nüüd teada, et on valmis alustama läbirääkimisi Iisaku, Mäetaguse, Tudulinna ja Alajõe vallaga.

“Esimesel korral lükkasime läbirääkimiste ettepaneku tagasi, sest eelistasime alguses konsulteerida kõikide naaberomavalitsustega, ka polnud siis haldusreformi seadus veel vastu võetud,” põhjendas Illuka vallavolikogu esimees Paul Kesküla.

Läbirääkimiste juures on Illuka olnud siiski algusest peale − kõigis suundades, mida hakatuseks kombati.

“Oleme end asjadega kursis hoidnud, nüüd on aeg niikaugel, et peame selle ametlikuks muutma, ja valisime suuna, kus oleks eesmärk jõuda ühinemislepinguni. Volikogu otsusega on see suund lõunaregiooni poole ehk siis andsime oma valmidusest alustada ametlikke läbirääkimisi teada Iisaku, Mäetaguse, Tudulinna ja Alajõe vallale,” rääkis Kesküla. “Me ei alusta nullist, vaid jätkame sealt, kuhu konsultatsioonide käigus oleme jõudnud.”

Illuka volikogu pöördumises on ausalt märgitud, et kui vallal tekib mis tahes hetkel võimalus jätkata iseseisvalt, siis seda ka tehakse. Läbirääkimiste tulemused saavad sel juhul olla aluseks vastastikuse koostöö jätkamiseks muudel alustel.

Selline võimalus võib tekkida siis, kui riigikohus peaks valdade pöördumist arutades jõudma otsusele, et haldusreformi sundliitmist käsitlevad punktid pole põhiseadusega kooskõlas.

Juriidiliselt peab korrektne olema

Riigikohtu otsust ootavad pikisilmi kõik omavalitsused, kavandatavas Alutaguse suurvallas aga ennekõike Illuka ja Mäetaguse, kes eelistaksid omaette jääda, kui vähegi võimalik.

“Seda on hea teada, et Illuka on ka valmis meiega liituma − kaks tugevamat omavalitsust annavad lõunaregioonile kindlasti tugevust juurde,” ütles Mäetaguse vallavolikogu esimees Veljo Kingsep, viidates rahakamatele põlevkivivaldadele.

Mäetaguse volikogu pole veel otsustanud, kas ametlikke läbirääkimisi alustatakse Iisaku või Jõhvi suunal, ent Kingsepa sõnul kaldub eelistus pigem lõunaregiooni poole. Illuka lisandumine annab sellele arvamusele kindlust juurde.

Paul Kesküla rõhutas, et Illuka volikogu ei teinud kellelegi ühinemisettepanekut, vaid andis teada, et on valmis ühinema juba käimas olevate läbirääkimistega.

“Me ei saa läbirääkimistega ametlikult ühineda enne, kui meile on tehtud selleks uus ettepanek. Oleme regiooni vallajuhtidega koos istunud ja sellest rääkinud, ettepanek meile kindlasti tuleb, aga juriidilise korrektsuse huvides peame selle ära ootama.”

Iisaku vallavolikogu istung, kus selle ettepaneku tegemine päevakorda võetakse, toimub tuleval neljapäeval.

Viis valda mahuvad napilt raamidesse

Alguses oli idee ühendada nn Alutaguse vallaks seitse lõunaregiooni valda; pärast Avinurme ja Lohusuu otsust liituda Jõgevamaa poole on võimalikke liitujaid tänase seisuga viis.

Järgmisel neljapäeval teeb Iisaku vallavolikogu neljale ülejäänule läbirääkimiste alustamiseks ametliku ettepaneku; kui see volikogudes heaks kiidetakse, läheb järgmisena volikogudesse arutamisele liitumislepingu projekt.

“See projekt on valmis, põhiasjad on kokku lepitud,” ütles Iisaku vallavolikogu esimees Priit Palmet. “Ka Illuka on seal ära mainitud, oleme nendega arvestanud, nii et tehtud töö ei lähe raisku.”

Kui kõik viis valda ühinemiseni jõuavad, saab elanike arvuks 5200. Ilma Illukata jäänuks elanike arv alla seaduses nõutava 5000 ja liitujad pidanuks taotlema valitsuselt erisuse rakendamist.

“Kui nii Illuka kui Mäetaguse peaksid kõrvale jääma, ei mahuks me kolm − Iisaku, Tudulinna ja Alajõe − ka erisuse raamidesse ning ühinemine jääks ära,” tõdes Palmet. “Kui riigikohus sundliitmise põhiseadusega vastuolus olevaks peaks tunnistama, siis on terves riigis haldusreform ära lõppenud. Ma siiski usun, et see otsus tuleb reformi jätkamist toetav.”