Lüganuse külaselts taastab laupäeval ajaloolise laadatava

9. september 2016

Laupäeval Lüganusel peetava maarahva laadaga taaselustatakse selle kandi laadatraditsioon, mis soikus 1940. aastal nõukogude võimu tulekuga.

“Viimane Lüganuse kihelkonna laat peeti 1940. aasta kevadel, aga see oli juba kommunistliku võimu märkidega − puhkpilliorkestril ei lastud enam ühte ja teist ja kolmandat lugu mängida. Nii et viimane õige laat oli 1939. aasta sügisel,” on Lüganuse valla põliselanik Ants Nurk ajalugu uurinud.

Esimene laat peeti Lüganusel kas 1908. või 1910. aastal, sealt edasi ikka igal kevadel ja sügisel. Laadal kaubeldi kõigega, mida talumajapidamises vaja võis minna: põllutööriistad, loomad kanadest hobusteni, puidust tünnid ja pütid, vankrimääre, reed ja vankrid, vili ja põllusaadused.

Ants Nurga isa ostis omal ajal laadalt tiibeti koera − väga tark koer olevat olnud.

“Palagani tehti ka, laadatolad olid kohal; mööda Eestit liikus erisugustel laatadel ringi vanker, mille peal istus 160kilone naine, keda siis näidati rahvale. Orkester mängis alati − Lüganuse puhkpilliorkester oli siis juba olemas,” rääkis Nurk.

77 aastat pole Lüganusel laata korraldatud. Kirbuturgu viimasel kolmel-neljal aastal küll − ja need on üsna edukalt läinud.

Nüüd käis Vendi aiandustalu peremees Aare Vent välja mõtte, et võiks ajaloolise laadatraditsiooni taas ellu äratada. Lüganuse küla seltsi teised liikmed haarasid mõttest kinni ja asusid usinalt korraldama.

“Eesmärk oli saada platsile viiskümmend müüjat − see arv on juba täis,” rõõmustas külaseltsi juhatuse liige Anne Kalamäe. “Paneme rõhku käsitööle, selle müüjaid on päris palju tulemas − kaltsuvaipade tegijatest kohalike vorstimeistriteni. Kohapeal saab näha, kuidas küülikuvillast lõnga tehakse. Loomi saab laadal päris palju näha − peale küülikute kindlasti ka hobuseid ja lambaid ja kanu, Konju mõisa talu lubas kohale tulla nii kitsede kui alpakadega. Mingeid loomi saab kindlasti osta ka, aga rohkem on vaatamiseks. Toilas tegutsev firma tuleb kohale oma trumlist mööbliga, muidugi on kohal ka puukoolid.”

Meelelahutusliku poole pealt saab uudistada päästeameti ja politsei tegevust − nemad tulevad välja oma tehnikaga −, samuti kaitseliidu tehnikat ja relvi. Kaitseliit pakub ka sõdurisuppi. Kirikus saab vaadata Ants Nurga koostatud ajaloonäitust, ikka Lüganuse ajaloost.

Muidugi kuuluvad laada juurde loterii ja oksjon ning päeva lõpetav simman. (PR)