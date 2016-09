Põhjarannik reedel, 9. septembril

9. september 2016

* Ida-Virumaalt jõudis aasta õpetaja kandidaatide hulka kolm haridusinimest: Heidi Uustalu, Silja Sarap ja Tiiu Assafrei. Iga kategooria laureaadid kuulutatakse tänavu välja 8. oktoobril Jõhvi kontserdimajas üleriigilisel auhinnagalal “Eestimaa õpib ja tänab”.

Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna asejuhataja Tarmu Kurm ütles, et tunnustuskonkursile said kandidaate esitada kõik soovijad, kokku tehti seda rohkem kui 900 korral. “Parimatest parimate väljaselgitamiseks tegid tööd maakondlikud komisjonid, kõrghariduse komisjon ja seejärel üleriigiline komisjon, kuhu kuulusid haridusega seotud organisatsioonide esindajad.”

Aasta õppeasutuse juhi kandidaat, Kiviõli 1. keskkooli direktor Heidi Uustalu ütles, et teda on tunnustatud maakondlikul tasandil, aga vabariiklikku esikolmikusse pole ta varem pääsenud. “Eesti meistrivõistluste pronks on juba taskus,” naeris ta.

* Aastaid Kukruse aherainemäge nagu ka teisi põlevkivitööstuse probleemseid jäätmehoidlaid uurinud Tartu ülikooli geoloogia-mineraloogiaprofessor Kalle Kirsimäe arutab Põhjarannikule antud intervjuus, mida selle mäega ette võtta. Temas seisukoht on, et Kukruse mäe puhul on tegelikult kaks varianti. “Esimene on see, et me ei tee sellega mitte midagi. Aga seadus kohustab reostuskollet likvideerima ning Kukruse mäe läheduses elavad ka inimesed ja nende kaevudes on sees fenoolid ning see on oht nendele inimestele. Teine variant on mäe laialivedamine,” tõdeb ta.

* Rahvusooper Estonia toob oktoobris Narva ligi kakssada artisti, kelle esituses näeb piirilinnas nii Verdi ooperit “La Traviata”, Tšaikovski balletti “Uinuv kaunitar” kui ka mitmeid teisi etendusi ja kontserte. Estonia juht Aivar Mäe inspekteeris eile isiklikult, kuidas on Narvas kultuurikeskuses Geneva suure ooperi- ja balletifestivali toimumiseks lava ette valmistanud. Orkestriauku pole seal majas näiteks kasutatud juba ligemale pool sajandit ja see on vajanud põhjalikku värskenduskuuri. Kuidas muusika seal kõlama hakkab, saab aga teada alles oktoobris orkestriproovide käigus.

* Varem Iisaku valla ühinemisläbirääkimiste ettepaneku tagasi lükanud Illuka vallavolikogu andis nüüd teada, et on valmis alustama läbirääkimisi Iisaku, Mäetaguse, Tudulinna ja Alajõe vallaga. Kui see ühinemisplaan täituks, siis tekiks territooriumi poolest Ida-Viru suurim omavalitsus, mis ulatuks Narva jõest Oonurme laanteni ja Peipsi liivarandadest Jõhvi külje alla.