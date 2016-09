Põhjarannik neljapäeval, 8. septemrbil

8. september 2016

* Saksamaa mõjukas ajakiri Der Spiegel avaldas sel nädalal oma veebiväljaandes Sillamäe minevikku ja tänapäeva kajastava põhjaliku artikli “Linn, mida ei olnud”, selle juures on ka videod ja palju fotosid. Loo autor Alexandra Frank rääkis Põhjarannikule, et Lääneeurooplase vaatevinklist on Sillamäe linn nii oma ajaloo, käekäigu kui tänase päevaga suisa eksootiline.

* Põhjaranniku arvamusküljel kirjutab Ida-Viru keskhaigla ülemarst Aime Keis otsekoheselt, et senise tervishoiu rahastamise süsteemiga on jõutud olukorda, kus raha inimeste ravimiseks on otsas ja süsteemi on vaja põhimõtteliselt muuta.

* Laupäeval Lüganusel peetava maarahva laadaga taaselustab kohalik külaselts selle kandi laadatraditsioon, mis soikus 1940. aastal nõukogude võimu tulekuga. “Viimane Lüganuse kihelkonna laat peeti 1940. aasta kevadel, aga see oli juba kommunistliku võimu märkidega − puhkpilliorkestril ei lastud enam ühte ja teist ja kolmandat lugu mängida. Nii et viimane õige laat oli 1939. aasta sügisel,” on Lüganuse valla põliselanik Ants Nurk ajalugu uurinud.