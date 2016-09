Hardi Murula lahkus Aidu veespordikeskuse juhatusest

7. september 2016

Maidla valla eestvedamisel loodud SA Aidu Veespordikeskuse juhatuse liige Hardi Murula pani ameti maha.

SA Aidu Veespordikeskuse eestvedaja, endine Maidla vallavanem ja praegune Ida-Viru maavalitsuse planeeringu- ja arenguosakonna juhataja Hardi Murula loobus sihtasutuse juhatuses olemisest ja alates juulist peab sama ametit Aidus nii autosafareid kui veematku organiseeriv Imre Poom.

“Minu aeg seal sai lihtsalt läbi,” põhjendas Murula oma lahkumist.

Murula tõdes, et Aidu karjääri arendamine oli peamisi motivaatoreid, miks ta 2009. aastal nõustus kohaliku omavalitsuse etteotsa asuma. 2013. aastal valmis sõudekanali süvend ning 2014. aasta kevadest on Aidu karjääriala ja kaevatud sõudekanal täitunud rohekassinise veega ning objektist saanud inimeste lemmiksihtpunkte Ida-Virumaal. “Paraku on paljud asjad ka põhjendamatult kaua veninud: lõpuni ei ole jõudnud keskuse arendamiseks vajalike maade üleandmise protsess, mistõttu pole ka võimalik teenuste pakkumiseks vajalikku taristut rajada,” ütles ta.

Oodatud tulemit pole

“Imre Poom määrati juhatusse ajutiselt, et see suvehooaeg lõpuni viia,” ütles Murula, kelle sõnul on üks tema viimaseid veel täitmata kohustusi Aidu veespordikeskuse ees just juhatuse liikme leidmiseks avaliku konkursi väljakuulutamine.

Erisugustel põhjustel ei ole Aidu veespordikeskusel õnnestunud müüa teenuseid sellisel määral, et tagada piisav sissetulek, mis võimaldaks tegevjuhi või juhatuse liikme palkamist. Esialgse plaani kohaselt pidi sihtasutuse käivitamiseks vajalik raha laekuma hoonestusõiguse tasust Aidu tuulepargist. “Praegu ei laeku aga tuulepargist Lüganuse valla eelarvesse sellisel määral tulu, et see võimaldaks Aidu arendamise tegevusi suuremal määral toetada,” tõdes Murula.

Uue juhatuse liikme peamiseks ülesandeks saab taotluse ettevalmistamine piirkonna konkurentsivõime tugevdamise programmi, kust esimeses voorus saadi negatiivne vastus.

“Kindlasti peaks uus juhatuse liige kriitilise pilguga üle vaatama kogu veespordikeskuse kontseptsiooni,” ütles Murula, et esialgsest ideest on palju aega mööda läinud ja olukorrad muutunud.

Oluline objekt

Aidu veespordikeskus on paari aastaga tõusnud üheks Ida-Virumaa tuntumaks ja armastatumaks turismiatraktsiooniks, kus on võimalik korraldada veematku, aga rentida ka näiteks ujuvsauna.

Keskuse olulisimaks osaks on rahvusvahelistele nõuetele vastava sõudekanali süvend, mis valmis paar aastat tagasi ning mis vajaks investeeringuid keskuse lõplikuks väljaehitamiseks.

Kanaliäärse taristu väljaehitamiseks sooviti toetust piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist, mille teine voor on kevadel.

Peale sõudekanali on Aidu veespordikeskusesse planeeritud veel mitmeid veega seotud atraktsioone.

Aidu veespordikeskust rajava sihtasutuse asutajad on Maidla vald, Eesti olümpiakomitee, Eesti sõudeliit, Eesti aerutamisföderatsioon ja Eesti veemotoliit.